Μιλάνο: Η ελληνική αποστολή στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Ελλάδα έδωσε το δυναμικό «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Η ελληνική αποστολή παρελαύνει στο στάδιο, εκπροσωπώντας τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η στιγμή καταγράφηκε και αναδείχθηκε από τον επίσημο λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων στα social media.

Greece are in the house! 🇬🇷🙌



The home of the Ancient Olympics, represented here at #MilanoCortina2026.#OpeningCeremony pic.twitter.com/X0Yg1io4MN — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

