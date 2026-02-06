Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μιλάνο: Η ελληνική αποστολή παρελαύνει στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων - Φωτό

Η ελληνική αποστολή στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο, τιμά με την παρουσία της τον θεσμό, από τη χώρα που τον γέννησε

Μιλάνο: Η ελληνική αποστολή στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Ελλάδα έδωσε το δυναμικό «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Η ελληνική αποστολή παρελαύνει στο στάδιο, εκπροσωπώντας τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η στιγμή καταγράφηκε και αναδείχθηκε από τον επίσημο λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων στα social media.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark