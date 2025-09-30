Ο Κασσελάκης σκίζει και πετάει στα σκουπίδια το εξώδικο του Αυγενάκη

Έσκισε και στη συνέχεια πέταξε στα σκουπίδια, το εξώδικο που του έστειλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Πρόκειται για εξώδικο για συκοφαντική δυσφήμιση.

Μου ήρθε εξώδικο από τον Λευτέρη Αυγενάκη

Η απάντησή μου. pic.twitter.com/hv85smaaEW — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 30, 2025

«Ο κ. Αυγενάκης προφανώς ενοχλήθηκε από την απόφασή μου να παραπέμψω το ζήτημα των εισοδημάτων και της περιουσιακής του κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», δήλωσε ο κ. Κασσελάκης σε σχετικό βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζοντας αποσπάσματα από το εξώδικο του βουλευτή της Ν.Δ., στα οποία απαντά εκτενώς.

Εν συνεχεία, αντιπαρέβαλε τα όσα υποστηρίζει ο κ. Αυγενάκης στο εξώδικο με τα στοιχεία του επίμαχου «πόθεν έσχες».

«Ο άνθρωπος είναι προφανώς ψεύτης. Αλλά το εάν είναι και κλέφτης, αυτό θα πρέπει να το αποδείξει η κυρία Κοβέσι», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στη Γενική Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία σημείωσε με νόημα ότι «δεν τραμπουκίζεται με τον τρόπο που ξέρει αυτός να κάνει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου».

«Συνεπώς, πρέπει να επιστρέφω το εξώδικο εκεί που ανήκει... στα σκουπίδια», καταλήγει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, καταστρέφοντας επιδεικτικά το εξώδικο ενώ προσθέτει με μειδίαμα πως εφόσον ο κος Αυγενάκης, το επιθυμεί, μπορεί να το στείλει σε pdf.

Υπενθυμίζεται πως ο κος Κασσελάκης ζήτησε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη διερεύνηση του «πόθεν έσχες» του κ. Αυγενάκη για το έτος 2023.

Όπως υποστήριξε, υπάρχουν «ανεξήγητα» έσοδα άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ίδιος μετέβη αυτοπροσώπως στα γραφεία της Εισαγγελίας στην Αθήνα, ζητώντας να εξεταστούν τα συγκεκριμένα ποσά στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απάντηση Αυγενάκη

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του προαναφερθέντος βίντεο, ο Λευτέρης Αυγενάκης απάντησε μέσω social media, δίνοντας διευκρινίσεις αναφορικά με την αγοραπωλησία ακινήτου το 2023 και λέγοντας ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είναι αυτός που έχει κριθεί ένοχος για παράβαση του νόμου περί «πόθεν έσχες».

Η ανάρτηση

Η αγοραπωλησία του ακινήτου έγινε στις 30/10/2023. Σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα, στο Ε9 του 2024 δηλώνονται μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από 01/01/2023 και μετά. Όπως και το έπραξα. Το «πόθεν έσχες» αντλεί στοιχεία από το Ε9 του φορολογικού έτους που γίνεται η δήλωση. Είναι απολύτως λογικό, λοιπόν, να εμφανίζεται το ακίνητο, σε αντίθεση με τις δανειακές υποχρεώσεις που αποπληρώθηκαν από το τίμημα της πώλησης και για καθαρά τυπικούς λόγους δεν εμφανίζονται. Οποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των προηγούμενων ετών και να διαπιστώσει ότι αναφέρονται κανονικά.

Όσο για τα περί «ψευτών και κλεφτών», ο κος Κασσελάκης ας κοιτάξει πρώτα στον καθρέφτη του. Γιατί η Δικαιοσύνη τον έχει ήδη κρίνει ένοχο για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, συμμετέχοντας σε εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, παρά τη ρητή απαγόρευση για τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκείνος, λοιπόν, που έχει καταδικαστεί για το «πόθεν έσχες», ας είναι πιο φειδωλός όταν εκτοξεύει κατηγορίες περί διαφάνειας και εντιμότητας.

Η αγοραπωλησία του ακινήτου έγινε στις 30/10/2023. Σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα, στο Ε9 του 2024 δηλώνονται μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από 01/01/2023 και μετά. Όπως και το έπραξα. Το «πόθεν έσχες» αντλεί στοιχεία από το Ε9 του φορολογικού έτους… pic.twitter.com/P9RozS9d9k — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) September 30, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.