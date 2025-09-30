Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το νομοσχέδιο για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή παρουσίασε την Τρίτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου που εισηγήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, περιλαμβάνουν το νέο βαθμολόγιο και νέο μισθολόγιο, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, τη νέα θητεία, νέα εφεδρεία, αλλά και την εθελοντική στράτευση των γυναικών, καθώς και ρυθμίσεις για τη μέριμνα του προσωπικού και σειρά υπηρεσιακών ζητημάτων.

Νέο πλαίσιο ιεραρχίας

Το νέο πλαίσιο ιεραρχίας και εξέλιξης καθώς και κατάστασης και μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις υπηρεσιακές ανάγκες με στόχο μια σύγχρονη δομή Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα ανταποκρίνεται στις επείγουσες και επιτακτικές προκλήσεις που ανακύπτουν στο διεθνές πεδίο. Με το νομοσχέδιο επέρχεται εξορθολογισμός στην οργανωτική δομή, και αντιμετωπίζεται η στρεβλή κατάσταση της αντεστραμμένης πυραμίδας (περισσότεροι αξιωματικοί από υπαξιωματικοί). Παράλληλα με τις σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις, αποσυνδέεται ο βαθμός από τον μισθό.

Όσον αφορά στη δομή προσωπικού, ο υπουργός στην παρουσίαση του νομοσχεδίου αναφέρθηκε με συγκεκριμένα παραδείγματα στην υφιστάμενη κατάσταση τονίζοντας ότι διαθέτουμε 42.200 αξιωματικούς και μόλις 33.500 υπαξιωματικούς. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις υπηρετούν 4.500 με τον βαθμό του συνταγματάρχη, 5.200 με τον βαθμό του ταγματάρχη και 5.600 με τον βαθμό του υπολοχαγού, ενώ την ίδια ώρα διαθέτουμε μόλις 900 λοχίες και 1100 επιλοχίες.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας εστίασε στο γεγονός ότι στο Στρατό Ξηράς αντιστοιχούν 1.878 συνταγματάρχες για 539 οργανικές θέσεις, ενώ τόνισε ότι σε Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό υπηρετούν 4.500 συνταγματάρχες, ενώ μόλις 1.900 λοχίες, εκ των οποίων 900 απόφοιτοι ΑΣΣΥ και 1.000 ΕΜΘ/ΕΠΟΠ.

Με τη νέα δομή, όπως παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε βάθος 17 με 18 ετών για την προσαρμογή, στις Ένοπλες Δυνάμεις θα υπηρετούν 1.800 συνταγματάρχες, 3.650 αντισυνταγματάρχες, 3.500 ταγματάρχες, 3.320 υπολοχαγοί, 2.880 ανθυπολοχαγοί, 8.600 ανθυπασπιστές, 10.800 αρχιλοχίες, 11.300 επιλοχίες και 9.600 λοχίες.

Σταδιοδρομία

Παράλληλα, η ανωτατοποίηση των στρατιωτικών σχολών των υπαξιωματικών θα τους δώσει τη δυνατότητα να εξελίσσονται ακαδημαϊκά, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ η παρεχόμενη γνώση και εκπαίδευση θα αποτελέσει εχέγγυο για την τεχνολογική και επιστημονική βελτίωση του στρατιωτικού έργου.

Η μείωση και ο εξορθολογισμός της χρονικής διάρκειας των χορηγούμενων αναβολών κατάταξης αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των κατατασσομένων οπλιτών. Αναβαθμίζεται η στρατιωτική εκπαίδευση κατά τη θητεία των στρατεύσιμων, ενώ η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τη θητεία, μέσω της πρόβλεψης σταδίων εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων σε κέντρα δια βίου μάθησης, αποσκοπεί στην πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των οπλιτών θητείας και στη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε γυναίκες 20-26 ετών για εθελοντική θητεία, για την οποία θεσπίζονται συγκεκριμένα κίνητρα.

Για τη νέα θητεία, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι θα προχωρήσει ο εξορθολογισμός του πλαισίου χορήγησης αναβολών και απαλλαγών στράτευσης και το νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στρατεύσιμων, ενώ για τη νέα εφεδρεία ξεκαθάρισε ότι θα συγκροτηθεί μια «σύγχρονη και ενεργός εφεδρεία».

Εφεδρεία

Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί το δυναμικό όσων έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις με τη δημιουργία Μοίρας Εφέδρων Καταδρομών στη Ρεντίνα και Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο.

Η ένταξη στον θεσμό του ενεργού εθελοντή εφέδρου θα γίνεται, όπως διευκρίνισε ο κ. Δένδιας, με ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης επιθυμίας πριν και μετά την απόλυση.

Μισθολόγιο

Για το μισθολόγιο, περιγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι υπάρχουν «85 μισθολογικά κλιμάκια, διασύνδεση του μισθού με το βαθμό, μισθολογική υποβάθμιση νέων αξιωματικών και υπαξιωματικών και απουσίας μισθολογικής αναγνώρισης για τις θέσεις ευθύνης».

Με το νέο ειδικό μισθολόγιο αποσυνδέεται ο βαθμός από το μισθό, θεσπίζονται 20 μισθολογικά κλιμάκια σε κάθε κατηγορία, επιτυγχάνεται δικαιότερη κατάνομή ανά κατηγορία, ενώ εξοικονομούνται πόροι μέσω της «Ατζέντας 2030».

Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι αυτό πρακτικά σημαίνει «μεσοσταθμικές αυξήσεις 13% με 24%, αύξηση του επιδόματος ευθύνης και καθιέρωση του επιδόματος διοίκησης».

Παρέθεσε, δε, συγκεκριμένο παράδειγμα μισθολογικής προβολής έως την αποστρατεία για ανθυπασπιστή με 16 έτη υπηρεσίας, καταλήγοντας ότι θα έχει μισθολογική αύξηση από 16,3% έως και 25,1%

Για τη μηναία αύξηση του επιδόματος ευθύνης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ανέφερε ότι ένας ταγματάρχης που λαμβάνει σήμερα 39 ευρώ θα λάβει 100, ένας αντισυνταγματάρχης από 52 θα λάβει 150, ένας συνταγματάρχης από 78 θα λάβει 200, ένας ταξίαρχος από 221 θα λάβει 300, ένας υποστράτηγος από 260 θα λάβει 350, ενώ ένας αντιστράτηγος από 325 θα λάβει 400.

Παράλληλα, θεσπίζονται, όπως είπε ο κ. Δένδιας «επιδόματα διοίκησης 400 ευρώ για αντιστράτηγους, 300 ευρώ για υποστράτηγους και ταξίαρχους, 250 για συνταγματάρχες, 200 για αντισυνταγματάρχες και 150 για ταγματάρχες και κατώτερους αξιωματικούς».

Για τους υπαξιωματικούς, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ανακοίνωσε ότι με το νομοσχέδιο προβλέπονται επιδόματα διοίκησης «150 ευρώ για τον υπασπιστή ανώτατης διοίκησης, 130 για τον αρχιλοχία μονάδας και 100 για τον επιλοχία μονάδας».

Για τις πρόσθετες παροχές, εξήγησε ότι για τη στέγαση του προσωπικού βρίσκεται σε εξέλιξη οικιστικό πρόγραμμα δεκαετίας, ενώ παράλληλα, δημιουργούνται βρεφονηπιακοί σταθμοί για τα παιδιά των στελεχών, εξασφαλίζεται ο παραθερισμός των στελεχών σε θέρετρα των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ δημιουργούνται στρατιωτικά πρατήρια με εκπτωτικές προσφορές.

