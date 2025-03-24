«Ο Ιμάμογλου θα σας νικήσει και από τη φυλακή» - Το μήνυμα της συζύγου του σε εκατομμύρια συγκεντρωμένους

«Ο Εκρέμ Ιμάμογλου θα σας νικήσει για άλλη μια φορά, κι ας είναι στη φυλακή».

Η σύζυγος του Εκρέμ Ιμάμογλου έστειλε μήνυμα μπροστά σε ένα εκατομμύριο συγκεντρωμένους, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Η Ντιλέκ Ιμάμογλου είπε: «Οδηγώντας τον Εκρέμ Ιμάμογλου στη φυλακή νομίζουν πως θα καταφέρουν να γλιτώσουν από αυτόν. Να ξέρουν το εξής. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου σάς νίκησε ήδη 4 φορές, θα σας νικήσει και 5η φορά.

» Θα σας νικήσει κι αν είναι υποψήφιος, θα σας νικήσει κι αν δεν είναι υποψήφιος. Θα νικήσει κι αν είναι στη φυλακή, κι αν δεν είναι στη φυλακή. Διότι εκείνος είναι το σύμβολο της αξιοπρέπειας του λαού! Εκείνος είναι η κοινή φωνή και αναπνοή όλων των ανθρώπων που διεκδικούν δικαιοσύνη και δημοκρατία. Θα ηττηθείτε!».

«Επιχείρησαν να κάνουν πραξικόπημα εναντίον του Ιμάμογλου και του λαού» λέει η αντιπολίτευση

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, είπε: «Τον κράτησαν μέσα επί 4 ημέρες, και την ώρα που όλη η Τουρκία για εκείνον πήγαινε στις κάλπες, τον οδήγησαν στα δικαστήρια. Την ώρα που η Τουρκία τον ψήφιζε τον οδήγησαν στις φυλακές της Σηλυβρίας. Ουσιαστικά δεν προκάλεσαν μόνο αυτόν, αλλά προκάλεσαν εκατομμύρια άτομα κι επιχείρησαν να κάνουν πραξικόπημα. Αλλά αυτό που πήγαν να κάνουν δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Ο λαός χάλασε το παιχνίδι τους. Χαλάει το σχέδιο τους. Ο λαός είναι ισχυρός, Ο λαός έχει δίκιο. Η απόλυτη κυριαρχία είναι αυτή του λαού».

Στις εσωκομματικές κάλπες που στήθηκαν τουλάχιστον 15 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν τον Ιμάμογλου για υποψήφιο πρόεδρο της Τουρκίας

O δήμαρχος της Άγκυρας μίλησε για 20 εκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιμάμογλου οδηγήθηκε στις φυλακές με τις κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες και οικονομικά σκάνδαλα.

Δεν προφυλακίστηκε για τις κατηγορίες για τρομοκρατία.

Πηγή: skai.gr

