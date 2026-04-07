Ο Γιάνης Βαρουφάκης χορεύει στη Μόσχα techno τραγούδι με το όνομά του - Δείτε βίντεο

Στη Μόσχα για το ετήσιο συνέδριο των BRICS+ βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης, όπου χόρεψε το νέο viral techno τραγούδι που επαναλαμβάνει το όνομά του.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί με νέους το «Yanis Varoufakis», που έχει κατακλύσει τα κλαμπ της Ρωσίας.

Yanis Varoufakis is at a conference in Moscow dancing to a sonf in which the only words are “Yanis Varoufakis.”



This is the man who has been lecturing Western leader for years, accusing them of having an immoral foreign policy. pic.twitter.com/cuENO3Z6jq — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2026

Πρόκειται για ένα κομμάτι που δημιούργησε Ρώσος DJ χρησιμοποιώντας το όνομα του πρώην υπουργού Οικονομικών καθώς ταιριάζει με το beat. Οι νέοι στη Ρωσία πιθανότατα δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης αλλά τους αρέσει ο ρυθμός του ονόματός του.

Και ο ίδιος φαίνεται να απόλαυσε στη σκηνή το νέο ρωσικό χιτ, με το χορευτικό του βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

A viral track repeating just two words,“Yanis Varoufakis,” is spreading across Russia's clubland.



Created by a Moscow DJ, the tune has taken off among zoomers, with critics linking its appeal to a revival of 90s/early 2000s techno. The irony is that most listeners likely have… pic.twitter.com/aTOwiqK590 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 20, 2026

