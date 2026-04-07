Ο Γιάνης Βαρουφάκης χορεύει στη Μόσχα techno τραγούδι με το όνομά του - Δείτε βίντεο

Το «Yanis Varoufakis» έχει κατακλύσει τα κλαμπ της Ρωσίας - Και ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί με νέους το viral κομμάτι 

Στη Μόσχα για το ετήσιο συνέδριο των BRICS+ βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης, όπου χόρεψε το νέο viral techno τραγούδι που επαναλαμβάνει το όνομά του. 

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μαζί με νέους το «Yanis Varoufakis», που έχει κατακλύσει τα κλαμπ της Ρωσίας

Πρόκειται για ένα κομμάτι που δημιούργησε Ρώσος DJ χρησιμοποιώντας το όνομα του πρώην υπουργού Οικονομικών καθώς ταιριάζει με το beat. Οι νέοι στη Ρωσία πιθανότατα δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης αλλά τους αρέσει ο ρυθμός του ονόματός του. 

Και ο ίδιος φαίνεται να απόλαυσε στη σκηνή το νέο ρωσικό χιτ, με το χορευτικό του βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. 

