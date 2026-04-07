Της Δέσποινας Βλεπάκη

H Χαριλάου Τρικούπη προτάσσει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και εκλογές με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.

Το θέμα του ασυμβίβαστου στην θέση του υπουργού και του βουλευτή προκαλεί την σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Οπως το αξιολογούν στην πράσινη παράταξη είναι ένας πολιτικαντισμός που κλείνει το μάτι στους επιλαχόντες βουλευτές και δεν δημιουργεί καμία ρωγμή στον πελατειασμό. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το μόνο ασυμβίβαστο που υπάρχει είναι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του δημοσίου συμφέροντος.

«Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το μόνο ασυμβίβαστο που υπάρχει, είναι αυτό μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του δημοσίου συμφέροντος. Είναι δύο πλήρως διαφορετικές, αντιπαραθετικές - στην ουσία – έννοιες και νομίζω ότι αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη» ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς στην ΕΡΤ.

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή και τονίζουν ότι για μια ακόμη φορά δεν σέβεται τους Θεσμούς. Ένα βήμα παραπέρα πήγε την κριτική ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής που χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «φακίρη του Συντάγματος»

«Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας. Αυτό είναι πρωτοφανές! Καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη «συνταγματική φακιρική»· εκεί φέρεται ως φακίρης του Συντάγματος» ανέφερε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Βουλής.

Όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των βουλευτών ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στο skai.gr για πιθανές στρεβλώσεις Όπως σημειώνει, με «απλή αριθμητική» θα προκύψει υποεκπροσώπηση της περιφέρειας και των μικρών αστικών κέντρων, ενώ χωρίς ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών μπορεί να δημιουργηθούν «παραλογισμοί».

Μάλιστα, αναφέρει ότι περιοχές με διαφορετικό πληθυσμιακό μέγεθος θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται από τον ίδιο αριθμό βουλευτών, οδηγώντας σε δραματικά άνισες μονοεδρικές περιφέρειες. «Αν δεν αλλάξουν οι εκλογικές περιφέρειες, θα φτάσουμε σε παραλογισμούς. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα να έχει έναν βουλευτή η Λέσβος και έναν βουλευτή η Λευκάδα. Δηλαδή θα πάμε σε δραματικά άνισες μονοεδρικές περιφέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών που φέρεται να εμπλέκονται στη δικογραφία το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει την άρση της ασυλίας τους όπως και σε αντίστοιχες περιπτώσεις ώστε να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Την ίδια ώρα τα έμπειρα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής, ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης και ο προϊστάμενος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δημακαρέας συνεχίζουν να μελετούν την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αίθουσα 168 της Βουλής, ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην κατάθεση αιτήματος προανακριτικής επιτροπής για την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό. Τα επόμενα βήματα θα προαναγγείλει άμεσα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

