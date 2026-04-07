ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας σήμερα οι 11 βουλευτές

Συνεδριάζει σήμερα στις 10 το πρωί, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ζητά την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι βουλευτές θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω υπομνήματος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα προβεί –σύμφωνα με τον κανονισμό– σε πρόταση για κάθε έναν εκ των προσκληθέντων ξεχωριστά σε εισήγηση προς την εθνική αντιπροσωπεία για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας.

Η εισήγηση αυτή δεν είναι δεσμευτική και την τελική απόφαση θα λάβει με ονομαστική ψηφοφορία η Ολομέλεια, σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα μετά την Κυριακή του Θωμά.

Πηγή: skai.gr

