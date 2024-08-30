Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Κερατσίνι - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π

φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κερατσίνι Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Κερατσίνι Αττική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark