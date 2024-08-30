Από χθες έχει αρχίσει να εκδηλώνεται σε όλη τη χώρα η κακοκαιρία, η οποία θα συνεχιστεί όλο το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας προβλήματα στην Αττική, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Τρίκαλα κατά το πέρασμά της.

Αττική

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει 40 κλήσεις οι οποίες αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Ακόμη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει λάβει 14 κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Λόγω διακοπής ρεύματος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης - στο ύψος της Γλυφάδας – δεν λειτουργούν τα φανάρια στο ρεύμα προς Αθήνα και έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Στον Άγιο Ελευθέριο, από τη νεροποντή υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Χαλκίδος 15, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει μέσα στον κρατήρα που δημιουργήθηκε.

Στους Αγίους Αναργύρους, τα φρεάτια ήταν βουλωμένα, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν ύδατα και πλημμύρισαν οι δρόμοι.

Εύβοια

Έντονα είναι τα φαινόμενα από το μεσημέρι και σε περιοχές της Εύβοιας. Συγκεκριμένα, έντονη είναι η βροχόπτωση στην πόλη του Αλιβερίου. Σύμφωνα με το evima, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποταμιά από την έντονη καταιγίδα που «χτυπά» αυτή την ώρα περιοχές της κεντρικής και της Νότιας Εύβοιας.

Κρήτη

Έντονη βροχόπτωση είναι σε εξέλιξη σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Στο Βενεράτο είναι χαρακτηριστικό ότι, εδώ και αρκετή ώρα, βρέχει καταρρακτωδώς.

Όπως και στην περιοχή της Μεσαράς, στην Αγία Βαρβάρα, σε Λαγού αλλά και στο Λασίθι, στη Δέρματο, στην Κριτσά και αλλού.

Παράλληλα, ισχυρές βροντές έκαναν την εμφάνισή τους μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.

Τρίκαλα

Από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις πλήττουν την περιοχή των Τρικάλων, επεκτεινόμενες από τα ορεινά μέχρι το κέντρο της πόλης.

Η βροχόπτωση συνοδεύεται από έντονους ανέμους, κεραυνική δραστηριότητα και ασθενή χαλαζόπτωση.

Λίγο μετά τις 17:50, το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους του Δήμου Τρικκαίων, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης.

