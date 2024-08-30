Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, άλλοι 13 από τους συνολικά 37 συλληφθέντες για συμμετοχή στις 14 εγκληματικές συμμορίες, την εξάρθρωση των οποίων ανακοίνωσε η Αστυνομία, με βασικό πεδίο δράσης, μεταξύ άλλων, τις διαρρήξεις, τις διακεκριμένες κλοπές, τις ληστείες και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 19 κατηγορούμενοι, με τη διαδικασία των απολογιών να ολοκληρώνεται αύριο.

Οι συμμορίες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., δρούσαν κατά περίπτωση, από τον Ιούλιο του 2020 έως τον περασμένο Μάιο , διάστημα κατά το οποίο διέπραξαν 553 αξιόποινες πράξεις, με τη συνολική "λεία" τους να ξεπερνά τα 2,76 εκατ. ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων, ενώ η δικογραφία αριθμεί περισσότερες από 20.000 σελίδες.

Η "αυλαία" των απολογιών άνοιξε χθες, με την προφυλάκιση των πρώτων 6 κατηγορούμενων, ενώ σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασαν άλλα 16 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Απ' αυτούς που κλήθηκαν να δώσουν σήμερα εξηγήσεις οι 13 προφυλακίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και μεταξύ αυτών δύο νεαροί, λόγω ανηλικότητας κατά την τέλεση των πράξεών τους, όπως επίσης και μία γυναίκα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο με τις απολογίες των υπολοίπων 15 συλληφθέντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

