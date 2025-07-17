Μετά τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τη συνεδρίαση της Ειδικής Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και την αποχώρησαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Προκαταρκτική συζητείται το πόρισμα της πλειοψηφίας και οι πορισματικές θέσεις της αντιπολίτευσης για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην υπουργό υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Προανακριτική Επιτροπή, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, στηλίτευσε τη μεθόδευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να κλείσει με ταχύτατους ρυθμούς τη διαδικασία της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, εμποδίζοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και κατ’ επέκταση ουσιαστικής έρευνας και για το ελεγχόμενο αδίκημα, αλλά ενδεχομένως και για άλλα που πιθανό να προέκυπταν.

Τα μέλη της επιτροπής εκ μέρους της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση αφού τόνισαν ότι επ’ ουδενί νομιμοποιούν τη διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε, με απόφαση και ευθύνη της πλειοψηφίας και κατά συνέπεια δεν προτίθενται να υποβάλουν αιτιολογημένη πορισματική έκθεση για την ουσία της ελεγχόμενης πράξης του υπόπτου κ. Καραμανλή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί υποκριτικό να συνταχθεί και να κατατεθεί πόρισμα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας και χωρίς να επιτραπεί η εξέταση μαρτύρων.

Ο Θ. Ξανθόπουλος, καταγγέλλοντας τη μεροληπτική στάση της πλειοψηφίας, επανέλαβε ότι η Επιτροπή όφειλε να ενεργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκ του Συντάγματος, του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών, του Κανονισμού της Βουλής, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υποχρεώσεις και αρμοδιότητές της, ώστε να καταλήξει σε ασφαλή και δίκαια κρίση, για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τον κ. Κ. Καραμανλή.

Κάτι που οδηγεί εν τέλει σε ακυρότητα της προδικασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Με απόφαση της πλειοψηφίας: α) δεν εκλήθησαν καθόλου μάρτυρες προκειμένου να εξεταστούν β) δεν έγινε δεκτό το αίτημα για κατάθεση των αντιγράφων της δικογραφίας, στο σύνολό της γ) έγινε δεκτό το υπόμνημα 72 μόλις λέξεων του κ. Καραμανλή δ) ζητείται η απευθείας παραπομπή του κ. Καραμανλή στο πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.