Γεραπετρίτης από Νέα Υόρκη: «Σημαντική η επιστροφή του Κυπριακού στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας»

Ως εξαιρετικά θετική εξέλιξη χαρακτήρισε με δήλωση του στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την επανεκκίνηση της διαδικασίας για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της άτυπης συνάντησης σε διευρυμένο σχήμα στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη.

«Οκτώ χρόνια μετά το Κραν Μοντανά και την αδράνεια που επήλθε, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι πλέον το Κυπριακό βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Γενικού Γραμματέα», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, σημειώνοντας ότι ο ΓΓ διόρισε Προσωπική Απεσταλμένη για να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Όπως ανέφερε, στη συνάντηση αξιολογήθηκε η εφαρμογή των έξι Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί στη Γενεύη, εκ των οποίων τέσσερα έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ συμφωνήθηκαν επιπλέον τέσσερα. Η πρόοδος αυτή, όπως είπε, δημιουργεί ένα «πρόσφορο έδαφος» για να ξεκινήσει μια πιο ουσιαστική συζήτηση για την επίτευξη λύσης στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Το μήνυμα μιας ενιαίας Κύπρου είναι σήμερα αναγκαίο σε έναν κόσμο που βιώνει εμφύλιους σπαραγμούς, πολέμους και μισαλλοδοξία», επεσήμανε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας για επανένωση της Κύπρου, «τον εθνικό στόχο», σε πλήρη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ:

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο εδώ στη Νέα Υόρκη, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η συζήτηση σε διευρυμένη μορφή για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα και την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Οκτώ χρόνια μετά το Crans Montana και την αδράνεια που έφερε σε σχέση με το Κυπριακό, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι πλέον το Κυπριακό βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος τοποθέτησε Προσωπική Απεσταλμένη, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές.

Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συζήτηση. Αναλάβαμε να αξιολογήσουμε τα θετικά μέτρα, τα οποία είχαν αποφασιστεί στη Γενεύη πριν από μερικούς μήνες. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε ολοκλήρωση των μέτρων αυτών σε τέσσερα από τα έξι κεφάλαια. Και ήδη προστέθηκαν τέσσερα ακόμα για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η πορεία για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα πρόσφορο έδαφος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια πιο ουσιαστική συζήτηση σε σχέση με μια ενιαία Κύπρο, η οποία θα κινείται στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το μήνυμα μιας ενιαίας Κύπρου είναι σήμερα αναγκαίο στον κόσμο, ο οποίος βιώνει εμφύλιους σπαραγμούς, βιώνει πολέμους και βιώνει ένα μεγάλο επίπεδο μισαλλοδοξίας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ελληνική κυβέρνηση, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, να συνεχίσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, τον εθνικό στόχο που είναι η επανένωση της Μεγαλονήσου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.