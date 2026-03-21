O δρόμος προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η κλεψύδρα του χρόνου μετράει αντίστροφα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με όλα τα στρατόπεδα να παίρνουν θέσεις μάχης. Ο δρόμος προς το Ανώτατο Όργανο του κόμματος μόνο στρωμένος με ροδοπέταλα δεν είναι, αφού την πράσινη παράταξη συνεχίζει να απασχολεί η «κολλημένη βελόνα» των δημοσκοπήσεων, ενώ τα νερά τάραξε για τα καλά η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, που σε έντονο συγκινησιακό κλίμα στην τελευταία του ομιλία στο κοινοβούλιο, άφησε αιχμές στον Νίκο Ανδρουλάκη για την διαγραφή του, με 13 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται στην αίθουσα για να τον παρακολουθήσουν. Έμπειροι παρατηρητές διαβάζουν μήνυμα στην ηγεσία από την στάση της μισής σχεδόν κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, Ευαγγελία Λιακούλη, Χριστίνα Σταρακά και Τάσος Νικολαΐδης χειροκρότησαν όρθιοι τον μέχρι πρότινος βουλευτή Αρκαδίας στον «τελευταίο του χορό» στη Βουλή, ενώ λίγο αργότερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος επαίνεσε τη στάση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ και εξέφρασε την ελπίδα να μην είναι οριστικό του αντίο του στο κοινοβούλιο.

«Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Η απόφαση του είναι μια κίνηση σπάνιας πολιτικής ευθύνης, σε μια χώρα που "παντρευόμαστε" την καρέκλα. Η ενέργεια του είναι ένα μάθημα προς όλους και θέλω να ελπίζω πως δεν είναι το οριστικό αντίο του Οδυσσέα στο κοινοβούλιο» ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος.

Μάλιστα ο κ. Γερουλάνος με χθεσινή του συνέντευξη επανήλθε στο ζήτημα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου τονίζοντας ότι η διαγραφή θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

«Και ο πρόεδρος είπε ότι είναι ένα έσχατο μέτρο (η διαγραφή). Κρίνεται και αυτός ο οποίος μπορεί να θέσει τον εαυτό του σε αμφισβήτηση και βεβαίως όποιος πάρει την απόφαση για τη διαγραφή… Θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί. Είπα πολύ καλά λόγια κυρίως για το γεγονός ότι παρέδωσε την έδρα του», σημείωσε στον Parapolitika fm ο Παύλος Γερουλάνος.

Χάρης Δούκας: Δεν φοβάμαι καμία διαγραφή. Φοβάμαι μόνο να μη λέω αυτά που πιστεύω

Έμπειρα στελέχη αποκωδικοποιούν την φράση του Νίκου Ανδρουλάκη για διαγραφές ως έσχατο μέσο ως προειδοποίηση για το εσωτερικό της παράταξης, ενόψει και του κρίσιμου συνεδρίου.

«Εγω όπως απέδειξα μέχρι σήμερα είμαι πέντε χρόνια Πρόεδρος και το ξαναλέω εχω τις λιγότερες διαγραφές αρα δεν είναι η στρατηγική μου ουτε η προτεραιότητα μου είναι το έσχατο μέσο όταν βλέπω να πυροβολουν τα ποδια της παράταξης και τη συλλογική προσπάθεια», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Mega.

Μια μέρα μετά ο Χάρης Δούκας στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων αν ο ίδιος φοβάται το ενδεχομενο της διαγραφής του, ξεκαθάρισε ότι το μόνο που τον φοβίζει είναι να μην λέει τη αποψη του, απαντώντας εμμέσως στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Όχι, δεν το φοβάμαι καθόλου. Το μόνο που με ανησυχεί είναι να βάλω νερό στο κρασί μου και στις απόψεις μου…Δεν φοβάμαι καμία διαγραφή. Φοβάμαι μόνο να μη λέω αυτά που πιστεύω. Αυτό δεν πρέπει να κάνει κανείς στην πολιτική. Πρέπει να έχει τις απόψεις του», ανέφερε ο Χάρης Δούκας στο OPEN.

Η Πρόταση Απόφασης του Δούκα για μη συγκυβέρνηση με ΝΔ

Το κλίμα στο Συνέδριο του ταεκβοντο είναι δεδομένο ότι θα δυναμιτίσει η πρόταση απόφασης που θα καταθέσει ο Χάρης Δούκας για την μη συγκυβέρνηση με την ΝΔ, με τον Δήμαρχο της Αθήνας να προαναγγέλλει πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρξει κοινή προσπάθεια με άλλα στελέχη που έχουν κοινή αγωνία, έτσι ώστε να συνδιαμορφωθεί η κοινή πρόταση που θα κατατεθεί στο Συνέδριο.

«Είμαστε δημοκρατικό κόμμα ή δεν είμαστε; Θα πρέπει να αποφασίσει το σώμα. Θα πρέπει να αποφασίσει το σώμα εάν θέλει αυτό το ψήφισμα, αυτή την απόφαση. Γιατί το λέμε ψήφισμα;» σημείωσε ο Χάρης Δούκας στο OPEN.

Στάση αναμονής τηρεί για το θέμα ο Παύλος Γερουλάνος που αναμένει να δει την διατύπωση και ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι «Μια μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων μας και των στελεχών μας νιώθουν ότι αυτό το θέμα δεν έχει κλείσει άρα οποιαδήποτε κίνηση του συνεδρίου που κλείνει το θέμα είναι καλή», στον Parapolitika fm.

Πρόσκληση Ανδρουλάκη σε Φάμελλο και Χαρίτση

Πρόσκληση να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους Προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών. Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

