Κακλαμάνης από Λευκωσία: «Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη της»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, επισκέφθηκε την Κύπρο για να εκφράσει την αμέριστη στήριξη των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας προς τον κυπριακό λαό

Κατά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, δήλωσε πως η επίσκεψη αποτελεί «κίνηση υψηλού συμβολισμού»

Η επίσκεψη εντάσσεται στη σταθερή βούληση του Ελληνικού Κοινοβουλίου να στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία σε μείζονα εθνικά και γεωπολιτικά ζητήματα και να ενισχύει τους θεσμικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας

«Επισκέπτομαι την Κύπρο για να μεταφέρω στον λαό της την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη του συνόλου των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων».

Με αυτή τη διαβεβαίωση, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στη διάρκεια των συναντήσεων που είχε σήμερα στη Μεγαλόνησο, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι «θα με αξιώσει ο Θεός κάποια στιγμή επισκεπτόμενος την Κύπρο, να επισκεφθώ μια Κύπρο ενωμένη, ελεύθερη, χωρίς τον στρατό κατοχής».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενεργοποίηση του αρ. 42 παράγραφος 7 (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ), εκφράζοντας παράλληλα την ευχή «το ξύπνημα της Ευρώπης να είναι μόνιμο και αποτελεσματικό στο μέλλον και όχι ευκαιριακό», επ' αφορμής της στήριξης της Κύπρου κατά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής βούλησης του Ελληνικού Κοινοβουλίου να στηρίζει διαχρονικά την Κυπριακή Δημοκρατία σε όλα τα μείζονα εθνικά και γεωπολιτικά ζητήματα και να ενισχύει περαιτέρω τους θεσμικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών ιδιαίτερα σε περιόδους γεωπολιτική αστάθειας.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ν. Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας, μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενεργοποίηση «του περιβόητου άρθρου 42 παράγραφος 7, το οποίο βρισκόταν εν υπνώσει εδώ και δεκάδες χρόνια» και όπως είπε χαρακτηριστικά, «όλο το συζητούσαν οι ηγέτες της Ευρώπης και έστω και μέσα από αυτή την κακή συγκυρία της κρίσης στη Μέση Ανατολή επιτέλους ενεργοποιήθηκε επί της ουσίας».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα «αν και πρέπει να σας πω ότι μέσα μου δεν είμαι και τόσο σίγουρος, ότι δεν είναι συγκυριακή η ενεργοποίησή του, αλλά θα είναι μόνιμη, οσάκις χρειαστεί -ας μην χρειαστεί ποτέ- αλλά ότι έχει ληφθεί μια απόφαση πια, ότι η Κύπρος και η κάθε Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναφέρθηκε και στο θέμα της ενέργειας και της ακρίβειας και απευθυνόμενος προς τον κ. Χριστοδουλίδη, ως προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζήτησε να ασκήσει όσο μπορεί την επιρροή του για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επεσήμανε παράλληλα πως σε κάθε περίπτωση το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, καθώς κάθε χώρα έχει τις δικές τις ιδιαιτερότητες.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ν. Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στο θέμα του κόστους της ενέργειας τονίζοντας ότι «όλοι σε συνεργασία με την Επιτροπή πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα, έτσι ώστε ν' αντιμετωπίσουμε το αυξημένο κόστος της ενέργειας, μέτρα τα οποία θα είναι στοχευμένα, για συγκεκριμένη περίοδο αξιολογώντας συνεχώς την κατάσταση πραγμάτων».

Ο κ. Ν. Χριστοδουλίδης αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στις 14 Μαΐου, υπογραμμίζοντας: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα, για την Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι μια ιστορική στιγμή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαρίστησε την Ελλάδα, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού, για την άμεση ανταπόκρισή της στα γεγονότα στην Κύπρο. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την ενεργοποίηση του αρ. 42 παρ. 7 περί ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ, τονίζοντας πως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες αποφασίστηκε «να ξεκινήσει συγκεκριμένη συζήτηση για το επιχειρησιακό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ενεργοποιείται το άρθρο 42.7 για ένα κράτος-μέλος, με αφορμή όσα συνέβησαν στην Κύπρο και την άμεση κινητοποίηση που υπήρξε, με πρώτη φυσικά την Ελλάδα».

«Σίγουρα ο πόλεμος δεν λύνει προβλήματα. Η διπλωματία είναι ο μόνος δρόμος. Και στη διπλωματία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα πρέπει παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα. Να τεθεί ενώπιον όλων των εμπλεκομένων μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση έτσι ώστε να τερματιστεί αυτή η κρίση», κατέληξε ο κ. Ν. Χριστοδουλίδης.

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κα. Αννίτα Δημητρίου

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων συναντήθηκε και με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αννίτα Δημητρίου, στην οποία μετέφερε το μήνυμα της ενότητας και συμπαράστασης του ελληνικού λαού προς τον κυπριακό ελληνισμό.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Λευκωσία, επιβεβαίωσε έμπρακτα την αμέριστη στήριξη του ελληνικού Κοινοβουλίου προς τον κυπριακό ελληνισμό.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο, με τις συνεχιζόμενες πολεμικές αναμετρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, είμαστε αντιμέτωποι με κοινές προκλήσεις ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, συμβάλλοντας αποτρεπτικά με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της Βουλής κατέστησε σαφές ότι «η ασφάλεια της Μεγαλονήσου, ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και πως οποιαδήποτε απειλή εναντίον της συνιστά απειλή για ολόκληρη την Ένωση.»

Από την πλευρά της, η κ. Α. Δημητρίου, αφού ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Ν. Κακλαμάνη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα, είπε πως: «Το μήνυμα είναι ένα και ηχηρό, ότι η Κύπρος ως αναπόσπαστο κομμάτι του οικουμενικού ελληνισμού δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον και οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι αδερφικοί και αδιάρρηκτοι».

Κατά την συνάντηση των δύο Προέδρων επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων καθώς και η αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή ενώ, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ενιαίας εθνικής γραμμής απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο

Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου συναντήθηκε, επίσης, με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, με τον οποίο συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της εθνικής ταυτότητας και της πνευματικής συνοχής του κυπριακού λαού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.