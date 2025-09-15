Της Δώρας Αντωνίου

Με διπλή στόχευση, αφενός τη συσπείρωση του παραταξιακού ακροατηρίου και αφετέρου την ενίσχυση των δεσμών με τη μεσαία τάξη, η κυβέρνηση προσέγγισε τα όσα ειπώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ανέλυσε για άλλη μια φορά τα μέτρα για το 2026 που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, παραθέτοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικές πηγές έσπευσαν ήδη από το βράδυ του Σαββάτου να κατηγορήσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη για «ακοστολόγητες προτάσεις που παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε. καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας». Για να προσθέσουν ότι «απέναντι στις ανεύθυνες υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση υλοποιεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα της μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με μειώσεις φόρων που θα φέρουν αυξήσεις εισοδημάτων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αλλά και γενναίες ελαφρύνσεις με έμφαση στις οικογένειες, στους νέους, στην ελληνική περιφέρεια και στα ακριτικά μας νησιά».

Η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη σε ρόλο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη από μόνη της εξυπηρετεί τη στρατηγική συσπείρωσης του στενά κομματικού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Επαναφέρει στο προσκήνιο το κυρίαρχο αντιπολιτευτικό δίπολο της μεταπολίτευσης ανάμεσα σε Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιδρά στο κομματικό ακροατήριο, ιδιαίτερα στους ψηφοφόρους μεγαλύτερης ηλικίας, που βίωσαν όλη την ένταση αυτής της αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 1980 και 1990.

Ταυτόχρονα, με τις αναφορές τους σε ακοστολόγητο πρόγραμμα και σε κίνδυνο επιστροφής της χώρας στις περιπέτειες του πρόσφατου παρελθόντος και σε επιτήρηση, η κυβέρνηση στοχεύει στα αντανακλαστικά της μεσαίας τάξης και στους φόβους για μια πιθανή επιστροφή στις δύσκολες μνημονιακές περιόδους. Επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει τους ψηφοφόρους που μετακινήθηκαν προς τη γκρίζα ζώνη.

Η παράθεση των πληθυσμιακών ομάδων που κατά την κυβέρνηση οφελούνται από τις φορολογικές αλλαγές που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι επίσης. Με τον τρόπο αυτό η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να ανατρέψει την προσπάθεια που έγινε από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να «συνομιλήσει» με επιμέρους ακροατήρια.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται νέες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα συμπεριλάβουν και τον αντίκτυπο της παρουσίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη και των εξαγγελιών του από εκεί. Στην κυβέρνηση, έχοντας λάβει την ανάλυση των πρώτων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύθηκαν, επικεντρώνουν την προσοχή τους στην επαναλαμβανόμενη εξειδίκευση των μέτρων, προκειμένου η ανάλυσή τους να φτάσει σε όλους τους πολίτες και να γίνει κατανοητό το εύρος των παρεμβάσεων, όπως αναφέρει κυβερνητική πηγή. Στο πλαίσιο αυτό, στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνεται νέος κύκλος περιοδειών.

Ο κύκλος της ΔΕΘ κλείνει και στην επικαιρότητα επανέρχονται άλλα θέματα. Οπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα αναμένεται η πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλή, ενώ σύντομα αναμένεται και νέα δικογραφία για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην ίδια υπόθεση.

