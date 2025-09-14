Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κουτσούμπας: Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» εθνική για το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνεχάρη την εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, επισημαίνοντας τη μακρά παράδοση του μπάσκετ στη χώρα μας

Δημήτρης Κουτσούμπας ομιλία Βουλή

«Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, στους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο. Το μπάσκετ έχει μακρά παράδοση και βαθιές ρίζες στον λαό και τη νεολαία της χώρας μας και η σημερινή επιτυχία μπορεί να γίνει το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, κυρίως για να ασχοληθούν πιο πολλά νέα παιδιά με το μπάσκετ και συνολικά τον αθλητισμό» αναφέρει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ από την εθνική ομάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρωμπάσκετ Δημήτρης Κουτσούμπας χάλκινο μετάλλιο μπάσκετ ΚΚΕ αθλητές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark