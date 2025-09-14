Φάμελλος για Εθνική Μπάσκετ: Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια

Συγχαρητήρια στους παίκτες και το τεχνικό τιμ της Εθνικής ομάδας μπάσκετ έδωσε και ο προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Πιο αναλυτικά:

«Ξανα ψηλά η εθνική μας με καταπληκτικό μπάσκετ! Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας,της συλλογικότητας και της σκληρής δουλειάς.

Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται σχέδιο, στήριξη και υποδομές, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον. Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, τους προπονητές και όσους εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία».

