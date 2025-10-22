Ο Άγνωστος Στρατιώτης, οι συγκρούσεις και το νέο τοπίο

Της Δώρας Αντωνίου

Χαρακτηριστικά επαναπροσδιορισμού του ευρύτερου πολιτικού τοπίου προσλαμβάνουν οι εξελίξεις με επίκεντρο την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την τροπολογία για τον μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Από την κοινοβουλευτική διαδικασία χθες αναδείχθηκαν μια σειρά από στοιχεία που δείχνουν ότι το θέμα πυροδοτεί αλυσιδωτές εξελίξεις, που δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες σε ευρύ πολιτικό φάσμα.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα με την ψήφιση της τροπολογίας, που θα καταστεί νόμος του κράτους. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα φανεί στην πράξη πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εφαρμοστούν όσα προβλέπει και πόσο πρόθυμοι είναι οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι να προχωρήσουν σε απαρέγκλιτη τήρηση του νέου νομοθετικού πλαισίου. Οι υψηλοί τόνοι που κυριάρχησαν χθες στη Βουλή και τα μηνύματα που εκατέρωθεν διατυπώθηκαν ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης, προδιαθέτουν για μια κόντρα που βρίσκεται στην αρχή και θα εκδηλωθεί και με άλλους τρόπους προσεχώς. Η κυβέρνηση, πάντως, βρίσκεται μόνη απέναντι σε όλη την αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Παράλληλα, χθες επιβεβαιώθηκε εμφατικά ότι υπάρχει διακριτή απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ηγεσία και στον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια, τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέδειξε από την πρώτη στιγμή ως τον κεντρικό αρμόδιο για το νέο καθεστώς που θα ισχύσει για το μνημείο.

Ο κ. Δένδιας επέλεξε χθες να απουσιάσει από τη συζήτηση στη Βουλή, δίνοντας με αυτό τον τρόπο το δικό του μήνυμα, το οποίο έκανε περισσότερο σαφές με τη δήλωσή του για τον τρόπο που το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα διαχειριστεί το θέμα του Αγνωστου Στρατιώτη. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας συντάχθηκε με τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ότι το θέμα πρέπει να αποστειρωθεί από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και υπογράμμισε ότι το υπουργείο Εθνικής Αμυνας δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το μνημείο σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Οι διατυπώσεις πολύ προσεκτικές, χωρίς εμφανείς αιχμές, αλλά ανοιχτές σε ερμηνείες για διαφοροποίηση από την κεντρική γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου.

Από το πρωθυπουργικό περιβάλλον ωστόσο, έσπευσαν να υποβαθμίσουν τις εξελίξεις γύρω από τον κ. Δένδια. Όπως ανέφεραν, από τους επτά υπουργούς που συνυπέγραψαν την τροπολογία, μόνο ο Γιώργος Φλωρίδης βρέθηκε χθες στη Βουλή, άρα δεν ήταν μόνο ο υπουργός Εθνικής Αμυνας απών. Εξέφραζαν δεν τη βεβαιότητα ότι από τη στιγμή που η τροπολογία ψηφιστεί και καταστεί νόμος του κράτους «όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί θα κάνουν τα δέοντα για την εφαρμογή της».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, στη δευτερολογία του κατά κάποιο τρόπο «έδειξε» τα επόμενα βήματα που αναμένει από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. «Το υπουργείο Αμυνας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τη φροντίδα του χώρου και μπορεί να έχει άποψη για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί στο μέλλον, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση για το τι είναι δημόσιος χώρος και τι όχι», ανέφερε.

Πάντως, υπάρχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης προβληματισμός μεταξύ στελεχών για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα και για το ενδεχόμενο να ανοίξει ένα νέο μέτωπο κινητοποιήσεων με αφορμή την τροπολογία αλλά αντλώντας δυναμική από την υπόθεση των Τεμπών, που με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.