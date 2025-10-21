Η κυβέρνηση έκρινε λόγω ιδιαίτερης σημασίας του ότι το Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη χρίζει ειδικής προστασίας δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη επί της τροπολογίας της κυβέρνησης για την προστασία του μνημείου.

Περιγράψατε την τροπολογία ως περίπου μια συνταγματική εκτροπή. Στη συνέχειας όμως μας είπατε ότι είναι περιττή. Καταλήξτε τι ισχύει, εσείς είπατε ότι καλώς κάνουμε, αλλά υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο άρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο…



Απολύτως συμβατή με το Σύνταγμα η ρύθμιση δίνει δυνατότητα προστασίας τέτοιων χώρων. Κατά συνέπεια δημιουργούμε ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας. Από εδώ και στο εξής ορισμένες πράξεις, ακτιβισμοί, τσαντίρια, ταμπέλες, από εδώ και στο εξής, αυτού του είδους οι ακτιβισμοί σε αυτόν τον χώρο δεν θα επιτρέπονται. Θα μπορούν να διαδηλώσουν απέναντι. Στη Βασιλίσσης Σοφίας, όχι σε αυτόν τον χώρο.



Εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε νομοθεσία όπως είναι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ο δήμαρχος αθηναίων, ο κ. Δούκας τον χώρο δεν τον καθάρισε κάνοντας σας αντιπολίτευση. Βλέπει τον εαυτό του ως νέο ηγέτη κεντροαριστεράς; Δεν το γνωρίζω. Πολύ απλά ο δήμος δεν έκανε τη δουλειά του.



Έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον χώρο. Το ΥΠΕΘΑ αναλαμβάνει και μπορεί να έχει και μια άποψη για το πως θα διαμορφωθεί ο χώρος. Να μην υπάρχει σύγχυση περί του τι είναι ο δημόσιος χώρος και τι είναι το μνημείο.



Απαντώντας εξάλλου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο που έκανε λόγο για μεγάλη αγωνία, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι άλλοι έχουν αγωνία για κάποιους που λείπουν. Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη. Άλλοι έχουν αγωνία για τον δραπέτη της βουλής. Που κάνει πολιτική με αναρτήσεις.



Ο κ. (Μανώλης) Χριστοδουλάκης δεν ήταν αυτό που από το βήμα της βουλής μίλησε ακολουθώντας κατά γράμμα για τα 3 κλεμμένα βαγόνια; Ποιος ήταν; Άλλος ήταν; Εσείς καταθέσατε 2 προτάσεις δυσπιστίας. Υιοθετήσατε όλα τα fake news. Ό,τι fake υπήρχε... Όλη αυτή η θεωρία για το ξυλόλιο ήταν ένα άθλιο ψέμα. Που είχε έναν σκοπό και μόνο να εργαλειοποίησει τον πόνο και να δημιουργήσετε μια κρίση αξιοπιστίας που αφορά και την ίδια την δικαιοσύνη…



Στο έμβλημα της βουλής απεικονίζεται το μνημείο. Εμείς δεν θα είμασταν ελεύθεροι αν κάποιοι δεν πολεμούσαν τώρα. Θα το προστατεύσουμε όπως το επιθυμεί η σιωπηλή πλειοψηφία των Ελλήνων.

Πηγή: skai.gr

