Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά κατά της τροπολογίας για την προστασία και φροντίδα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, την οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει να αποσυρθεί.

«Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, τονίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία θέλει να χρησιμοποιήσει «ψευτοδιλήμματα». «Η κυβέρνηση κινείται με εκδικητική μανία. Παραβιάζει το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας», κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, υποβάλλοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας.

«Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας ζώνης προστασίας γύρω από τη Βουλή από τον λαό», υποστήριξε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ζητώντας την απόσυρσή της, ενώ τη συμφωνία της Νέας Αριστεράς με τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας εξέφρασε η Σία Αναγνωστοπούλου. Για αντισυνταγματική ρύθμιση έκανε λόγο και η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ την απόσυρσή της ζήτησε και η ΝΙΚΗ.

Στη μονοσέλιδη τροπολογία προβλέπεται, με ένα μόνο άρθρο, ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη -ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, για τη διαφύλαξη της ακεραιότητάς του και της κατά προορισμό χρήσης του- θα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να αλλοιώσει ή να παρεμποδίσει τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του Μνημείου.

Τι προβλέπει:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συνολικά, η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λινά Μενδώνη.



Πηγή: skai.gr

