Βουλή: Μετωπική Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε σύγκρουση κορυφής εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερασπίζεται τη διάταξη για την προστασία του χαρακτήρα του μνημείου ως ρύθμιση ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας, αποκρούοντας ως υποκριτικά τα αντιπολιτευτικά πυρά περί προσπάθειας περιορισμού του δικαιώματος σε διαδηλώσεις.

«Άλλο πράγμα η πλατεία Συντάγματος και άλλο το Μνημείο, το οποίο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων, όσο σεβαστά και εάν είναι, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες (…) Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν περισσότερο ή απειλούν περισσότερο ειδικά μπροστά σε ένα μνημείο που τιμά όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία», τόνισε ο Πρωθυπουργός, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση «τεχνητή απόπειρα διχασμού» για τα ονόματα των θυμάτων μπροστά από το μνημείο.

«Όταν πατούσε στον περιβάλλοντα χώρο το πόδι των βουλευτών της ΝΔ δεν υπήρχε θέμα; Ένας πατέρας που έχασε το παιδί του και έκανε απεργία πείνας σας πείραξε. Υποκριτές Φαρισαίοι!», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον πρωθυπουργό να αντιστρέφει τα βέλη και να καυτηριάζει την αρνητική στάση του ΠΑΣΟΚ έναντι της τροπολογίας.

«Ακατανόητη η στάση ενός τμήματος τουλάχιστον της αντιπολίτευσης που συντάσσεται πάλι σε αυτό το παράδοξο μέτωπο της άρνησης (…) ναι έγιναν ουρά σας (σ.σ. κα Κωνσταντοπούλου) πράγματι όλη η αντιπολίτευση. Το πετύχατε αυτό. Να πείτε μεγάλο μπράβο σε κύριο Ανδρουλάκη που σπεύδει σε κάθε σας πρωτοβουλία», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τον κατηγορεί πως «ψαρεύει σε θολά νερά της ακροδεξιάς».

«Τρεις λέξεις, τρικυμία εν κρανίω», σχολίασε δηκτικά ο πρωθυπουργός, ακούγοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταλογίζοντάς του αμηχανία. «Αυτά που λέγατε, προσπαθούσα να καταλάβω αν έβγαζαν νόημα για την ουσία. Περιγράψατε την τροπολογία ως περίπου μια συνταγματική εκτροπή. Στη συνέχεια όμως μας είπατε ότι είναι περιττή. Καταλήξτε τι ισχύει;», διερωτήθηκε ο ίδιος.

Απαντώντας δε στις σχετικές επισημάνσεις της αντιπολίτευσης για την απουσία του Νίκου Δένδια από την αίθουσα της Ολομέλειας, επισήμανε πως εάν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαφωνούσε με την τροπολογία, δεν θα τη συνυπέγραφε. «Δεν υπάρχει ούτε ένα στέλεχος αυτής της παράταξης που να μην εκφράζει την ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη έδωσε λύση στα αιτήματα των οικογενειών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η εκκίνηση της δίκης», ανέφερε, επισημαίνοντας πως τα αιτήματα έγιναν δεκτά, όμως οι εκταφές δεν έχουν γίνει ακόμη.

Νέα αντιπαράθεση για την «απουσία» Τσίπρα

Η κόντρα επεκτάθηκε και μεταξύ κυβερνητικών εδράνων και της πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν μετά από τις επανειλημμένες διακοπές του Σωκράτη Φάμελλου, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάζει:

Μητσοτάκης: Άλλοι έχουν αγωνία για κάποιους που λείπουν…Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη. Άλλοι έχουν αγωνία για τον δραπέτη της βουλής, που κάνει πολιτική με αναρτήσεις.

Φάμελλος: Φωνές

Ενώ σε άλλο σημείο, οι πρωθυπουργός απευθύνεται εκ νέου στον Σωκράτη Φάμελλο, λόγω των συνεχών διακοπών του:

Μητσοτάκης: Γιατί τέτοιος εκνευρισμός κ. Φάμελλε; Αυτός είναι ο Κανονισμός της Βουλής. Αν δεν σας αρέσει περάστε έξω!

Φάμελλος: Φωνές

Μητσοτάκης: Βλέπω ότι αναζητήσατε ενισχύσεις, φωνάξατε κ. Πολάκη στην αίθουσα.

Φάμελλος: Η τροπολογία ντροπής προσβάλλει το Σύνταγμα, την ιστορική μνήμη και τις αξίες γιατί μπαζώθηκε η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών και δεν δίνονται απαντήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.