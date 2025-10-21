Από την πλατεία στα έδρανα η αντιπαράθεση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Της Δώρας Αντωνίου

Με πίεση προς την αντιπολίτευση συνοδεύει η κυβέρνηση την κατάθεση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Η τροπολογία, όπως είχε προαναγγελθεί, κατατέθηκε χθες βράδυ και σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει στη Βουλή για να υποστηρίξει τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Το στίγμα της στάσης που η κυβέρνηση θα κρατήσει απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ήδη έχουν εκφράσει ενστάσεις για την επιλογή της κυβέρνησης, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Το ερώτημα θα είναι ένα και απλό σε όλα τα κόμματα, αφού διαβάσουν τη συγκεκριμένη τροπολογία: Συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι; Ναι ή όχι; Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν σημαίνει, ότι όποιος θέλει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να μην μετατρέπεται σε ένα χώρο διαμαρτυριών ή έναν χώρο με σπρέι ή οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι όποιος δεν θέλει να γίνεται αυτό, δεν σέβεται τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος. Είναι ένα δίλημμα, ψευτοδίλημμα θα το έλεγα, το οποίο δημιουργεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αντιπολίτευσης, για να πολώσει και να διχάσει την κοινωνία. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία».

Σε αυτό το μήκος κύματος αναμένεται ότι θα κινηθεί και ο πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή. Η κυβέρνηση επικαλείται και το παράδειγμα μνημείων άλλων χωρών για να αιτιολογήσει την απόφασή της για κατάθεση της τροπολογίας. Είναι, ταυτόχρονα, σαφές ότι αξιοποιεί την δημοσκοπική εικόνα που έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών απορρίπτει τις εικόνες που κυριάρχησαν στο χώρο μπροστά από το μνημείο όλο το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε, δημόσια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για τους «νοικοκυραίους» και τη «σιωπηλή πλειοψηφία» τις αγωνίες της οποίας η κυβέρνηση επιθυμεί να ακούσει. Είναι αυτή η «σιωπηλή πλειοψηφία» το ακροατήριο το οποίο επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει με όχημα τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.

Η τροπολογία ορίζει ότι απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη του χώρου και η οποιαδήποτε αλλοίωσή του, όπως και η οποιαδήποτε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση και προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή. Όπως είχε προαναγγελθεί, η συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου και του χώρου μπροστά από αυτό ανατίθεται στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, που, πάντως, έχει τη δυνατότητα ανάθεσης σχετικών συμβάσεων, ώστε οι απαραίτητες εργασίες να γίνονται από ιδιωτικά συνεργεία, καθώς διατυπώθηκαν ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα μπορούσε να εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Την ευθύνη για την τήρηση της δημόσιας τάξης έχει η αστυνομία.

Η τροπολογία θα υπερψηφιστεί, καθώς η κυβέρνηση διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία, οπότε το ερώτημα της σημερινής διαδικασίας είναι η στάση που θα τηρήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο στη συζήτηση που θα προηγηθεί όσο και στην ψηφοφορία. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πως θα λειτουργήσει στην πράξη το νέο πλαίσιο για τον χώρο και αν θα εκδηλωθούν αντιδράσεις με τη μορφή κινητοποιήσεων εκεί.

Πάντως, το θέμα προκάλεσε χθες και ενδοκυβερνητικά πυρά. Ο Αδωνις Γεωργιάδης όταν ρωτήθηκε αν θα πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από το σημείο, είπε ότι το ερώτημα θα πρέπει να τεθεί προς τον κ. Δένδια, που θα έχει τη σχετική ευθύνη μετά από την ψήφιση της τροπολογίας. Έδωσε έτσι συνέχεια στο μέτωπο με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, εναντίον του οποίου έχει αφήσει αιχμές στο παρελθόν με διάφορες αφορμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.