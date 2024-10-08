Σε καλό κλίμα διεξάγονται οι συνομιλίες για τους όρους και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί το ντιμπέιτ μεταξύ των εκπροσώπων των δύο υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ που θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των Νίκου Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα έχουν συμφωνήσει επί της αρχής για να γίνει ντιμπέιτ, έχουν αποφασίσει τις θεματικές ενότητες στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο υποψήφιοι πρόεδροι ενώ μένει να καταλήξουν στην ημέρα διεξαγωγής της συζήτησης με προτεινόμενες την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Νωρίτερα το πρωί ο Παύλος Γερουλάνος είχε συναντήσεις στη Βουλή με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα, μετά την επικοινωνία που είχαν μαζί του οι 2 διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο ωστόσο να παραμένει πιστός σε όσα είπε το βράδυ της Κυριακής και να κρατάει ουδέτερη στάση για τον β’ γύρο των εσωκομματικών εκλογών.

Η συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη προηγήθηκε και πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον 1ο όροφο του κοινοβουλίου. Διήρκησε περίπου μία ώρα με τους δύο άντρες να αποχωρούν χαμογελαστοί από το γραφείο. Αμέσως μετά ο Παύλος Γερουλάνος κατευθύνθηκε στο εντευκτήριο όπου και συνομίλησε με βουλευτές που τον συνεχάρησαν για τον προεκλογικό του αγώνα, ενώ ξεχώρισε ο θερμός χαιρετισμός του με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θόδωρο Λιβάνιο.

Η συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων ξεκίνησε 10 λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με τον Χάρη Δούκα να τον περιμένει σε αίθουσα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, και η συζήτηση των 2 ανδρών να διαρκεί περίπου 45 λεπτά. Σε δηλώσεις του ο Χάρης Δούκας επιβεβαίωσε το καλό κλίμα, υπογραμμίζοντας: «Τόνισα την αναγκαιότητα, γιατί ανήκει κερκόπορτα, κάθε μέρα που περνάει, στην ακροδεξιά και τη μισαλλοδοξία, το μήνυμα της κάλπης είναι ξεκάθαρο, να αλλάξουμε τώρα. Θα αποτυπωθεί την Κυριακή», όπως είπε. Απαντώντας σε ερώτηση για το ντιμπέιτ είπε ότι προχωρούν οι συζητήσεις για να γίνει άμεσα.

