Μητσοτάκης: «Πέντε πράγματα που θέλω να ξέρετε για τον προϋπολογισμό του 2025»

Με ανάρτησή του στο instagram ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναλύει πέντε πράγματα για τον προϋπολογισμό του 2025 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, τονίζοντας ως πρώτο επιχείρημα ότι «κάνει καλό στην τσέπη μας» ενώ ακολούθως εξηγεί ότι όλες οι προβλέψεις είναι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Πέντε πράγματα που θέλω να ξέρετε για τον προϋπολογισμό του 2025 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

1. Κάνει καλό στην τσέπη μας

Διότι περιλαμβάνει 12 αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων. Έτσι κλείνουν σταθερά την ψαλίδα που μας χωρίζει από τα ευρωπαϊκά εισοδήματα.

2. Νοικοκυρεύει κι άλλο το δημόσιο χρέος.

Διότι το μειώνει κατά σχεδόν 5 μονάδες του ΑΕΠ αυξάνοντας επιπλέον τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και ελαφρύνοντας τις επόμενες γενιές.

3. Κάνει πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική την οικονομία μας.

Διότι στοχεύει στην αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων και στη μείωση των εισαγωγών.

4. Κλείνει το επενδυτικό κενό που άφησε στην οικονομία μας η κρίση.

Διότι συγκριτικά με το 2019 υπερδιπλασιάζει τις δημόσιες επενδύσεις που κάνουμε σε υγεία, παιδεία, ασφάλεια, πολιτική προστασία.

Ποιο είναι το πέμπτο στοιχείο που θέλω να ξέρετε;

Ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας και υπευθυνότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.