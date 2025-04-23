«Τα μέτρα στήριξης είναι αποτέλεσμα συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης, με δημοσιονομική πειθαρχεία και ταυτόχρονη μείωση των φόρων και της φοροδιαφυγής -χάρη συνεχή προσπάθεια του συνόλου της κοινωνίας - και έχουν ως στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων», επισήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Περίπου 950 χιλιάδες νοικοκυριά -το 80% των νοικοκυριών που νοικιάζουν σπίτι - θα λάβουν το ενοίκιο που πληρώνουν τον ερχόμενο Νοέμβριο, μια εξαιρετικά σημαντική ενίσχυση», σημείωσε και αναφερόμενος στα ποσά που δόθηκαν σχολίασε ότι με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ο πρωθυπουργός εξήντλησε όλα τα περιθώρια.

«Για να δοθεί κάτι παραπάνω θα έπρεπε κάποιος να υποδείξει ποιους καινούριους φόρους πρέπει να βάλουμε για να αυξήσουμε τα έσοδα» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε στις ενισχύσεις που ήδη δίνονται για την στήριξη οικογενειών που ζουν στο νοίκι ή πληρώνουν φοιτητική κατοικία, ενισχύσεις που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πολιτική στο πλευρό εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος παραδέχθηκε επίσης ότι τα ενοίκια που δηλώνονται είναι πολύ κάτω από αυτό που ισχύει. «Ευελπιστούμε ότι θα ασκηθεί από όλους μία πίεση ώστε τα δηλούμενα ενοίκια να προσεγγίσουν στα πραγματικά», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική συνολικά, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως οι στόχοι των πλεονασμάτων ξεπεράστηκαν με μείωση 70 άμεσων φόρων τα τελευταία χρόνια και αύξηση της κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ με ταυτόχρονη μείωση των τιμών. Γεγονός που έχει φέρει τη χώρα μας στη θέση με τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης στην Ευρωζώνη.

Εστιάζοντας στον νέο αναπτυξιακό νόμο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως στηρίζεται κυρίως η βιομηχανία και δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των παραμεθόριων περιοχών, όπου υπάρχουν επιπλέον δημογραφικοί και εθνικοί λόγοι να στηριχθούν. Ειδική αναφορά έκανε και στο καθεστώς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που επίσης μπορεί να συμβάλλει στην παραμονή των πολιτών στις ακριτικές περιοχές.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς πέραν της αύξησης των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών όσοι υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον τραπεζική χρηματοδότηση.

