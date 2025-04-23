Μιχάλης Κατρίνης: Ο υψηλός ΦΠΑ οδηγεί σε υπερφορολόγηση και ακρίβεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφαρμόζει σήμερα την ίδια πολιτική υπερφορολόγησης που ο ίδιος κατήγγειλε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ και στους δημοσιογράφους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου.

Ο κ. Κατρίνης επεσήμανε πως το κυβερνητικό αφήγημα περί πάταξης της φοροδιαφυγής καταρρέει μπροστά στα πραγματικά στοιχεία: «Το υπερπλεόνασμα των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν προέκυψε από κάποιο θαύμα, αλλά από τη συνειδητή στρατηγική υπερφορολόγησης των πολιτών». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έμμεση φορολογία και στον ΦΠΑ, που –όπως σημείωσε– βρίσκεται στα ύψη και επιβαρύνει δυσανάλογα τα νοικοκυριά. «Όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, η κυβέρνηση απέρριπτε την πρόταση επικαλούμενη απώλεια εσόδων. Τώρα βλέπουμε πως όχι μόνο δεν κινδυνεύουν τα δημόσια ταμεία, αλλά φουσκώνουν από τα υπερπλεονάσματα που πληρώνουν οι πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για μια πολιτική που επιβαρύνει δυσανάλογα τους πολλούς προς όφελος των λίγων.

Ο Μιχάλης Κατρίνης εκτίμησε ότι «το φετινό Πάσχα ήταν το ακριβότερο των τελευταίων ετών», με την ακρίβεια στα σούπερ-μάρκετ και την ενέργεια να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ σχολιάζοντας τις χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο κ. Κατρίνης έκανε λόγο για «προσπάθεια εξωραϊσμού της εικόνας».

Σχολιάζοντας επίσης την πολιτική της κυβέρνησης στο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, χαρακτήρισε ανεπαρκές το πρόγραμμα των 10.000 επιδοτούμενων δανείων από τη ΔΥΠΑ. Επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα έχει την υψηλότερη αύξηση του κόστους στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποτύχει στο θέμα της πιστωτικής επέκτασης, καθώς οι τράπεζες δεν δίνουν πλέον στεγαστικά δάνεια σε νέα ζευγάρια.

Τέλος, αναφερόμενος στο θέμα των ενοικίων, ο Μιχάλης Κατρίνης υπογράμμισε ότι η πρόθεση επιστροφής μέρους του ενοικίου στους ενοικιαστές θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς ρυθμίσεις, ώστε να μην προκληθεί αύξηση στα ενοίκια και ουσιαστικά να μην καταλήξει σε επιδότηση των ιδιοκτητών.

