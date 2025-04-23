«Δίνουμε όσα αντέχουμε», δήλωσε σήμερα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα τρία νέα μέτρα στήριξης, που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ότι τα μέτρα στήριξης με κοινωνικό χρώμα είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της οικονομίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Τόνισε μάλιστα ότι το αποτέλεσμα του προϋπολογισμού ήταν θετικότερο και από αυτό που αναμενόταν. «Είναι ένα θέμα για το οποίο αισθάνομαι και προσωπικά ικανοποίηση γιατί με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συντελέσαμε - δεχόμενοι και κριτική - ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα από τότε που μετρά η Eurostat. Αυτό στέλνει και ένα μήνυμα στις αγορές και τους επενδυτές. Συντελεί στις συνεχείς αναβαθμίσεις, προστατεύει την οικονομία σε περίοδο διεθνούς αναταραχής λόγω δασμών και μας επιτρέπει, παρά τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, να προβαίνουμε σε πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό πρόσημο», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί ένα πακέτο φορολογικών μέτρων, με μειώσεις φόρων, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τους συνεπείς φορολογούμενους.

«Δεν ανακαλύψαμε κανένα "λεφτόδεντρο". Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Της ανάπτυξης της οικονομίας, της συστηματικής προσπάθειας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που την τελευταία διετία είχε τα περισσότερο ορατά αποτελέσματα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Και της αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές παρά τη μείωση των συντελεστών, εξαιτίας της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας που αποκάλυψε μαύρη και υποδηλωμένη εργασία», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στο μέτρο για τα ενοίκια είπε ότι έρχεται σε συνάρτηση με το μέτρο αύξησης της προσφοράς των ακινήτων που έχει ανακοινωθεί και δεν πρέπει να λησμονηθεί.

Υπογράμμισε ότι το Δημόσιο για τη στεγαστική πολιτική διαθέτει αυτή τη στιγμή 6,7 δισ. σε πάνω από 40 πρωτοβουλίες λέγοντας ότι είναι ένα μείζον θέμα που χρήζει της προσοχής κάθε μέρα.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι τα κτίρια της παλιάς ΧΡΩΠΕΙ στην Πειραιώς και στην Ανατόλια στην Νέα Φιλαδέλφεια θα αξιοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες όπως και ακίνητα που ανήκουν στο υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.