Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ένα ακόμα ΑΕΙ της χώρας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης για την ενδυνάμωση- προώθηση της ισότητας των φύλων, καταπολέμησης της βίας και Κέντρου ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027.

Η σχετική πρόσκληση προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΚΠΑ- το 17ο Α.Ε.Ι. που εντάσσεται στην πράξη- θα λάβει 780.722 ευρώ.

Στο πλαίσιο της πράξης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

*‘Ίδρυση και λειτουργία γραφείου ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων

*Δημιουργία πλατφόρμας καταγγελιών για περιστατικά έμφυλης βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και λοιπών διακρίσεων, ψηφιακής πλατφόρμας και τηλεφωνικής γραμμής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών

*Οδηγός καλών πρακτικών αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα

*Σεμινάρια (δια ζώσης / εξ αποστάσεως) σε θέματα ενίσχυσης της έμφυλης ισορροπίας στις θέσεις ηγεσίας στο Πανεπιστήμιο

*Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης του Πανεπιστημίου και παροχή νέων υπηρεσιών

*Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δημιουργία Pod Cast, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

