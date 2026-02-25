«Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά»: Ο Σαμαράς ζητά απαντήσεις για έρευνες, Τουρκία και σύμβαση με τη Chevron

Μετωπική επίθεση για τα εθνικά θέματα - θέτοντας δύο ερωτήματα - πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε γραπτή του δήλωση ζητά άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση για δύο κρίσιμα θέματα που, όπως υποστηρίζει, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και την πορεία των ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι εδώ και καιρό έχει εκφράσει ανησυχίες για τα εθνικά θέματα, επισημαίνοντας πως οι εξελίξεις, κατά τον ίδιο, επιβεβαιώνουν τις θέσεις του. «Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά, θέτοντας, όπως είπε, δύο ζητήματα «υπόψη του ελληνικού λαού».

Πρώτο ζήτημα αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, η σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη σύμβαση προστέθηκαν όροι που, όπως σημείωσε, υποδηλώνουν «εμμέσως πλην σαφώς» τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, φέρνοντας ως παραδείγματα αναφορές σε αποχώρηση της εταιρείας από περιοχές που ενδέχεται να μην αποτελούν μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ, καθώς και σε πιθανή «απώλεια οριοθετημένης περιοχής» ή παραίτηση ακόμη και από προσδιορισμένη περιοχή εκμετάλλευσης.

Ακόμη, ο κ. Σαμαράς διερωτάται «τι είδους σύμβαση είναι αυτή» και αν η Ελλάδα «νομοθετεί για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά της», θέτοντας ευθέως το ερώτημα αν τίθεται υπό διαπραγμάτευση το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Δεύτερο σημείο της παρέμβασής του αφορά τις έρευνες στην περιοχή της Κάσου, με αφορμή δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου, ο οποίος ανέφερε ότι υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία και ότι αυτές δεν ολοκληρώθηκαν. Ο πρώην πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε τη θέση αυτή με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών ότι το πρόγραμμα ερευνών ολοκληρώθηκε κανονικά, θέτοντας το ερώτημα αν «η Κύπρος λέει ψέματα».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς αφήνει αιχμές για τη στρατηγική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι τα παραπάνω, όπως είπε, «δεν λέγονται “ήρεμα νερά”», καλώντας την κυβέρνηση να δώσει σαφείς και άμεσες εξηγήσεις.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Σαμαρά:

Εδω και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου.

Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα.

Για αυτό και θέτω υπόψη του ελληνικού λαού δυο σημαντικά ζητήματα και απαιτώ από την κυβέρνηση άμεσα απαντήσεις.

Πρώτον, όπως αποκαλύφθηκε, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πώς συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;

Συγκεκριμένα, στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται «αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ», «περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα», «απώλεια οριοθετημένης περιοχής», «παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης».

Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;

Δεύτερον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ευθέως ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, και ότι οι έρευνες λόγω Τουρκίας, προσέξτε, ΔΕΝ ολοκληρώθηκαν. Ο υπουργός των Εξωτερικών Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι “ το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση”.

Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;

Αυτά δεν λέγονται “ήρεμα νερά” …

