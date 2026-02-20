Με αποφάσεις του Αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», οι επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Λάρισας και του Κέντρου Νεότητας Άνω Λιοσίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.433.046 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η δράση ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Λάρισας, με στόχο την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας, περιλαμβάνει: αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομονώσεις και στεγανοποίηση στέγης, ανακαίνιση και αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, εγκατάσταση συστήματος VRF Inverter, εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επιτήρησης καταναλώσεων, καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται στα 1.977.170 ευρώ. Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Λάρισας.

Η δράση ενεργειακής αναβάθμισης Κέντρου Νεότητας Άνω Λιοσίων, υπό το πρίσμα του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία συνθηκών άνεσης στον εσωτερικό χώρο και στην εξοικονόμηση ενέργειας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: θερμοϋγρομόνωση δώματος, θερμομόνωση των κατακόρυφων εξωτερικών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση υάλινης οροφής αιθρίου και κουφωμάτων με νέα, παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης – ψύξης – αερισμού και στο σύστημα φωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 1.455.876 ευρώ και δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Φυλής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

