Νίκος Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ηλεκτροσόκ - Είμαι κατά των διαγραφών

Την αντίθεση του στους αποκλεισμούς και τις διαγραφές από το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε με ηχηρό τρόπο ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην EΡΤ NEWS, κληθείς να σχολιάσει την αναστολή ενός έτους της κομματικής ιδιότητας που αποφασίστηκε για την Κατερίνα Μπατζελή.

«Εγώ είμαι, γενικώς, εναντίον των διαγραφών και των αποκλεισμών για οποιοδήποτε άτομο στο κόμμα. Ξεκινάμε και με τον κύριο Καστανίδη ο όποιος αποκλείστηκε από κάποιες ομιλίες στη Θεσσαλονίκη, από το ΠΑΣΟΚ. Διαφωνώ με αυτά.»

Ο Νίκος Παπανδρέου προχώρησε περαιτέρω την κριτική του στις επιλογές της ηγεσίας, σχολιάζοντας ότι το κόμμα χρειάζεται ηλεκτροσόκ.

«Είναι η θέση μου ότι πρέπει να είμαστε, τώρα ειδικά, ένα ηλεκτροσόκ να πάρουμε μπρος. Δεν περισσεύουν στελέχη που συνηθίζουμε να λέμε.»

Στην ερώτηση της Σταυρούλας Χριστοφιλέα για το αν το ηλεκτροσόκ βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ να ανακάμψει, ο ευρωβουλευτής του κόμματος σχολίασε ότι μπορεί να χρειαστεί και απινιδωτής.

«Απινιδωτή. Θέλουμε τον απινιδωτή. Υπάρχει όμως, θα τον βρούμε», υπογράμμισε ο Νίκος Παπανδρέου.

