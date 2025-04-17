Ανδρουλάκης: Η εξωτερική πολιτική χρειάζεται σοβαρότητα και σχέδιο, όχι επικοινωνιακά παιχνίδια

Στην κατάθεση Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία χαρακτήρισε «θετικό βήμα που δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι βασίζεται σε νόμο του ΠΑΣΟΚ του 2011» αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, από το Ηράκλειο.

Ο κ. Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του είπε ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός «δεν μπορεί να παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως εποποιία, όταν υπάρχει καθυστέρηση 4 ετών», συμπληρώνοντας επιπλέον ότι «δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως εποποιία, όταν έχει προκύψει και καταδίκη της χώρας για καθυστέρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Η εξωτερική πολιτική χρειάζεται στιβαρότητα, σοβαρότητα και σχέδιο και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερώσει, όπως τόνισε, τον ελληνικό λαό «για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής Κύπρου - Κρήτης και πως η χώρα μας θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ανοιχτά της Κάσου έναντι της Τουρκίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από τους βουλευτές του κόμματος στο Ηράκλειο αλλά και τοπικά στελέχη, έκανε βόλτα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης συνομιλώντας με εμπόρους και καταναλωτές.

«Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχουμε» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «τα προβλήματα είναι πολλά και αυτό το βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα». Αναφερόμενος στις ανισότητες και την ακρίβεια, υπογράμμισε πως η χώρα μας «πρέπει να αποκτήσει μία αγορά που βασίζεται σε κανόνες, σε σεβασμό του καταναλωτή και όχι στην αισχροκέρδεια των ισχυρών και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα μειώσει το κόστος ζωής. Επιπλέον μία ποιοτική δημόσια υγεία και παιδεία και επιτέλους μία πολιτική για τη στέγαση, που δυστυχώς πλήττει κυρίως τους νεότερους και τα νέα ζευγάρια, που θέλουν να κάνουν οικογένειες».

Ο κ. Ανδρουλάκης το απόγευμα θα παραστεί στην Ακολουθία των Παθών στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά, ενώ αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, θα επιστρέψει στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.