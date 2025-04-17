Φωτογραφικό υλικό από το ταξίδι του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αποτυπώνει την ώρα, που επιβιβάζεται στο πλοίο της γραμμής προς την Τήνο.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, ενώ έσπευσαν να τον γνωρίσουν και μικροί φίλοι.
Πηγή: skai.gr
- Ανδρουλάκης: Η εξωτερική πολιτική χρειάζεται σοβαρότητα και σχέδιο, όχι επικοινωνιακά παιχνίδια
- Νέα αντίδραση της Άγκυρας στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας: «Αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο»
- Μάντζος: Η βάση για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό υπήρχε, αλλά η κυβέρνηση επί 4 χρόνια δεν την αξιοποίησε
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.