Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Φωτογραφικό υλικό από την ώρα που ο πρωθυπουργός επιβιβάζεται στο πλοίο για Τήνο

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, ενώ έσπευσαν να τον γνωρίσουν και μικροί φίλοι

Κυριάκος Μητσοτάκης

Φωτογραφικό υλικό από το ταξίδι του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αποτυπώνει την ώρα, που επιβιβάζεται στο πλοίο της γραμμής προς την Τήνο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες, ενώ έσπευσαν να τον γνωρίσουν και μικροί φίλοι.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης

kyriakos-mitsotakis

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τήνος Κυριάκος Μητσοτάκης Νέα Δημοκρατία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark