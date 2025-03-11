Σάλος έχει προκληθεί με τον βουλευτή της «Νίκης», Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας τα έκανε «γυαλιά καρφιά» στην Εθνική Πινακοθήκη, επειδή θεώρησε βλασφημία κάποια έργα τέχνης. Μιλώντας την Τρίτη στο Mega αναφορικά το εν λόγω περιστατικό, ο δικηγόρος του, Παύλος Σαράκης, ισχυρίστηκε πως «ο ένας πίνακας έπεσε όπως τον άφηνε και έσπασε το τζάμι του».

Ερωτηθείς για την έντονη αντίδρασή του μετά την κράτηση του εντολέα του στην Εθνική Πινακοθήκη, σχολίασε ότι «κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα όταν βρίσκεται ενώπιον δικαστικής δίωξης να έχει τον δικηγόρο του, να συνομιλεί μαζί του και αυτή η πρόσβαση στον δικηγόρο πρέπει να είναι ελεύθερη». «Ο εκνευρισμός μου οφειλόταν στο ότι ο άνθρωπος που ισχυριζόταν ότι ήταν νομικός εκπρόσωπος της Εθνικής Πινακοθήκης μίλησε με απρέπεια σε συνεργάτη μου, απαγορεύοντάς του την είσοδο και την επικοινωνία με τον εντολέα μας. Η αντίδρασή μου ήταν δικαιολογημένη και ήταν παράνομη η κράτησή του» συμπλήρωσε και προανήγγειλε νομικές ενέργειες σε βάρος της Πινακοθήκης.

Ο Νίκος Παπαδόπουλός, είπε πως «ξεκρέμασα τέσσερις βέβηλες εικόνες» με την διοίκηση του μουσείου να απαντά πως «τους άρπαξε βίαια και τους πέταξε στο δάπεδο».

Όπως είπε ο κ. Σαράκης, ο εντολέας του ισχυρίζεται ότι άφησε το κάδρο και αυτό έπεσε μόνο του και έσπασε το τζάμι.

«Ήταν ακραία η ενέργειά του να κατεβάσει τα έργα. Δεν δικαιολογεί όμως αυτό την παράνομη κατακράτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

