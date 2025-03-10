​Αφέθηκε ελεύθερος, λίγο μετά τις 17.00, το απόγευμα, o βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος που προκάλεσε επεισόδιο στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο ίδιος, αποχώρησε από την πίσω είσοδο της Εθνικής Πινακοθήκης συνοδεία των δικηγόρων του.

Όπως είπε ο συνήγορος του Παύλος Σαρακης, δεν του ασκήθηκε καμία δίωξη, ενώ προανήγγειλε την προσφυγή στη δικαιοσύνη για την παράνομη όπως χαρακτήρισε κράτηση του βουλευτή μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ωστόσο, αναμένεται να του ασκηθεί δίωξη, η οποία θα σταλεί στη Βουλή.

Ο ίδιος ο βουλευτής σε δηλώσεις του ανέφερε πως ήταν χρέος του να προβεί σε αυτή τη διαμαρτυρία, για τις βρωμερές, κόπρανα του διαβόλου εικόνες, όπως τις χαρακτήρισε. Τόνισε πως τις κατέβασε και στην κίνηση του αυτή έσπασε το τζάμι τους. «Ούτε να τις πατήσω δεν ήθελα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο βουλευτής της «Νίκης» εισέβαλε νωρίτερα σε κατάσταση αμόκ, έσπασε το γυάλινο προστατευτικό της προθήκης και άρπαξε εικόνες, φωνάζοντας ότι «προσβάλλουν τη θρησκεία». Ο Νίκος Παπαδόπουλος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Ευανθία Καλαϊτζάκη η οποία υποστήριξε ότι μπήκε μόνος του στην Πινακοθήκη και μόλις είδε τα έργα αισθάνθηκε προσβεβλημένος.

«Αν βλέπατε εσείς τη μητέρα σας σκελετωμένη, πώς θα αισθανόσασταν; Για μας η Παναγία είναι μητέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής της Νίκης, παρέμενε φρουρούμενος στην Εθνική Πινακοθήκη, καθώς η ΕΛΑΣ ανέμενε οδηγίες από τον Εισαγγελέα για το αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς για να συλληφθεί.

Στο μεταξύ ένταση προκλήθηκε πριν λίγο στην πλαϊνή είσοδο της Εθνικής Πινακοθήκης μεταξύ του δικηγόρου του βουλευτή Νίκου Παπαδόπουλου, Παύλου Σαρακη και του νομικού συμβούλου της Εθνικής Πινακοθήκης, Γιώργου Οικονομόπουλου.

Είχαν έναν έντονο διάλογο με τον δικηγόρο του βουλευτή να ρωτά επίμονα γιατί κρατείται ο εντολέας του και να ζητεί να τον δει.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο συνήγορος του βουλευτή, ανάρτησε στο facebook, φωτογραφία αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος κρατείται παρανόμως «επειδή έθραυσε τα τζάμια βλάσφημων εικόνων».

Η ανάρτηση:

«Συμβαίνει τώρα! Κατακρατείται παρανόμως στην Εθνική Πινακοθήκη ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος, επειδή έθραυσε τα τζάμια βλάσφημων εικόνων.

Ασκήθηκε σε βάρος μου σωματική βία από αστυνομικά όργανα, καθώς προσπαθούσαμε να (δια)φύγουμε από το κτήριο.

Για μία ακόμη φορά καταλύθηκε το Σύνταγμα από την χούντα Μητσοτάκη!

Εφαρμοσμένο Ποινικό και Συνταγματικό Δίκαιο!

Εκτός από κατακράτηση, διαπράττεται και παράνομη βία!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.