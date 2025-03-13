Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Γεραπετρίτη - Δένδια για τον θάνατο των 5 Ελλήνων στρατιωτικών στη Λιβύη

Το ζήτημα του θανάτου των πέντε Ελλήνων στρατιωτικών τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Λιβύη, επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Οι τομεάρχες Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης και Δημήτρης Μάντζος, με κοινή τους ερώτηση προς τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, θέτουν «σοβαρά ερωτήματα για την τραγική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λιβύη το 2023», όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση.

Ο βουλευτές, αφού αναφέρονται σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον ίδιο τον πρωθυπουργό στην τότε απόφαση αποστολής, προκειμένου να ανταγωνιστεί επικοινωνιακά την ήδη υπάρχουσα τουρκική παρουσία στη Λιβύη, θέτουν «αμείλικτα ερωτήματα που χρήζουν άμεσων απαντήσεων ώστε να μην συγκαλυφθεί τίποτε και να διαλευκανθεί πλήρως η τραγική υπόθεση-φιάσκο της αποστολής στη Λιβύη».

Όπως επισημαίνουν, «η συγκεκριμένη αποστολή, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα, αποτελεί μνημείο ερασιτεχνισμού της πολιτικής ηγεσίας διότι οργανώθηκε με απίστευτη προχειρότητα, αδιανόητη, ασύλληπτη και ασύγγνωστη επιπολαιότητα, απόλυτη έλλειψη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού».

«Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, που ξεκίνησε από την Ελευσίνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, φέρεται να αποφασίστηκε εσπευσμένα μετά από πληροφορία ότι η Τουρκία είχε ήδη αποστείλει αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα. Παρά τις προειδοποιήσεις για τους εξαιρετικά επικίνδυνους όρους μετακίνησης στη Λιβύη, το ελληνικό προσωπικό υποχρεώθηκε να διανύσει μια διαδρομή 300 χιλιομέτρων με έναν άγνωστο οδηγό και ένα επίσης άγνωστο λεωφορείο».

Οι βουλευτές τονίζουν ότι «η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να κάνει "επίδειξη σημαίας", έθεσε σε θανάσιμο κίνδυνο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στέλνοντάς τα σε μια ζώνη πολέμου χωρίς την αναγκαία προετοιμασία και υποστήριξη».

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές ζητούν να δοθούν σαφείς απαντήσεις από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, «για το ποιος έλαβε την απόφαση για την αποστολή και με ποια κριτήρια, για το εάν υπήρξαν προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της αποστολής, για τους λόγους που ασκήθηκε τόση πίεση για την άμεση πραγματοποίησή της και για τους λόγους που άλλαξε την τελευταία στιγμή το αεροδρόμιο προσγείωσης».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη.

Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Δένδια.

Θέμα: Αναπάντητα ερωτήματα για την προαναγγελθείσα τραγωδία της αποστολής στη Λιβύη.

Άκρως αποκαλυπτικά, πλήρως συγκλονιστικά και μη επιδεχόμενα αμφισβήτησης είναι τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από τους Data Journalists και από το Μilitaire.gr σχετικά με την θανατηφόρα αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λιβύη.

Σύμφωνα με αυτά, η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην εμπόλεμη χώρα, που ξεκίνησε από την Ελευσίνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, οργανώθηκε με απίστευτη προχειρότητα, αδιανόητη, ασύλληπτη και ασύγγνωστη επιπολαιότητα, απόλυτη έλλειψη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, χωρίς ίχνος επαγγελματισμού, αλλά ως μνημείο ερασιτεχνισμού της πολιτικής ηγεσίας.

Το δημοσίευμα αναφέρεται σε εμπλοκή του ίδιου του Πρωθυπουργού, ύστερα από την πληροφορία που κατέφθασε στην Αθήνα, ότι η Τουρκία ήδη είχε αποστείλει αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ενώ υπήρχαν αρμοδίως διατυπωμένες σαφέστατες προειδοποιήσεις για τους κάθε είδους κινδύνους που ελλόχευαν, («τα οδικά ταξίδια εντός Λιβύης παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνα») με ένοπλες ομάδες και συνθήκες χάους στο οδικό δίκτυο, το προσωπικό υποχρεώθηκε να διανύσει μια διαδρομή 300 χιλιομέτρων με έναν άγνωστο οδηγό (!) ενός επίσης αγνώστου λεωφορείου! Εκεί εμπιστεύθηκε η Κυβέρνηση τις ζωές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς η πολιτική ηγεσία βιαζόταν να αποστείλει άρον άρον την αποστολή, μόνο και μόνο για να κάνει «επίδειξη σημαίας».

Ενδεικτικό του γεγονότος ότι η πολιτική ηγεσία γνώριζε ότι αποστέλλει σε εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή τα στελέχη είναι, ότι με την επίσημη ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ («Αποστολή Υγειονομικού Προσωπικού και Ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Λιβύη» ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2023), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατυμπάνιζε ότι επελέγη προσωπικό «κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να παρέχει Α΄ Βοήθειες και υγειονομική κάλυψη Πεδίου Μάχης και Ειδικών Επιχειρήσεων».

Επειδή προκύπτει ότι τα κυβερνητικά όργανα αιφνιδιάστηκαν πλήρως από την τουρκική αποστολή και αποφάσισαν να αντιδράσουν σπασμωδικά.

Επειδή η Τουρκία είχε ήδη ιδιαίτερα αυξημένη εμπλοκή και παρουσία στη Λιβύη, συνεπώς η Κυβέρνηση επιχείρησε να ανταγωνιστεί επικοινωνιακά την τουρκική παρουσία που γνώριζε άριστα τη χώρα και βρισκόταν εκεί με σαφώς υπέρτερες δυνάμεις.

Επειδή από τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα προκύπτουν σοβαρότατα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ :

Ποιος αποφάσισε την αποστολή και για ποιο λόγο;

Υπήρξαν προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της αποστολής;

Γιατί ασκήθηκε τόση πίεση ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η αποστολή και τι επιπτώσεις είχε αυτή η πίεση στην προετοιμασία;

Γιατί άλλαξε την τελευταία στιγμή το αεροδρόμιο προσγείωσης;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Δημήτρης Μάντζος».

ΣΥΡΙΖΑ: Όχι σε νέα συγκάλυψη

Ανακοίνωση είχε εκδώσει χτες, Τετάρτη, και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά, ανέφερε:

«Όχι σε νέα συγκάλυψη για τους 5 νεκρούς στρατιωτικούς στη Λιβύη - Με εντολή Μητσοτάκη η αποστολή;

Νέα συγκλονιστικά δεδομένα φέρνει στην επιφάνεια η δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με την «ανθρωπιστική αποστολή» στη Λιβύη, τον Σεπτέμβριο του 2023, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις στρατιωτικοί και δύο πολίτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταθέσεις - βόμβα των στρατιωτικών που επικαλούνται τα δημοσιεύματα (Militaire, Data Journalists):

ΓΕΕΘΑ και Διεύθυνση Ειδικού Πολέμου, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις που αναφέρονταν στην εκτίμηση κινδύνων για την αποστολή: «Τα οδικά ταξίδια εντός Λιβύης παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνα», αναφέρονταν χαρακτηριστικά.

ΓΕΕΘΑ και ΔΕΠ υποτίμησαν την ξαφνική αλλαγή αεροδρομίου προσγείωσης της ελληνικής αποστολής με αποτέλεσμα οι Έλληνες στρατιωτικοί και οι πολίτες που τους συνόδευαν να έπρεπε αντί για 72 χλμ. να διανύσουν 290 όταν «τα οδικά ταξίδια εντός Λιβύης παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνα».

ΓΕΕΘΑ και ΔΕΠ «σχεδίασαν» βιαστικά, γρήγορα και επιπόλαια την αποστολή. Όπως αναφέρεται, τα μέλη της αποστολής, προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν την τελευταία στιγμή διαβατήρια, έγγραφα και το ιατροφαρμακευτικό υλικό που θα μεταφέρονταν στη Λιβύη.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις στρατιωτικών, επί της ουσίας ήταν μια επιχείρηση που αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό κυρίως για λόγους επικοινωνίας! «Η αποστολή ξεκάθαρα σε εμένα σήμαινε περισσότερο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που κατέληξε σε φιάσκο», καταθέτει ένας από τους στρατιωτικούς.

ΓΕΕΘΑ και ΔΕΠ δεν φρόντισαν για την ασφάλεια του προσωπικού, το οποίο όπως προκύπτει από τις καταθέσεις δεν είχε καμία ουσιαστική προστασία.

Το εξοργιστικό είναι ότι μετά από τις καταθέσεις στρατιωτικών για το πως πήγαν στη Λιβύη, τι αντιμετώπισαν εκεί και πως συνέβη η φονική σύγκρουση, το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ καταλήγει ότι όλα έγιναν σωστά και πως κανένας δεν έχει ευθύνη!!!

Επισημαίνεται ότι, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ο υφυπουργός κ. Κεφαλογιάννης, σε «γραμμή Τεμπών», είχε κατηγορήσει -εμμέσως- όποιους ζητούν ενημέρωση για το τραγικό συμβάν, ονόμασε την κριτική για το σχέδιο ασφάλειας της αποστολής ως «παραφιλολογία» και τέλος κάλυψε απολύτως την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων λέγοντας ότι απολαμβάνει της «πλήρους εμπιστοσύνης» της κυβέρνησης.

Σήμερα που έρχονται στο φως όλες αυτές οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αποστολής που κόστισε τη ζωή σε πέντε πολίτες, τι έχουν να πουν ο κ. Δένδιας και ο κ. Κεφαλογιάννης; Τι έχει να πει ο πρωθυπουργός - ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ - έδωσε ο ίδιος την εντολή για την αποστολή στη Λιβύη;

Θα αναλάβει κανείς την πολιτική και την επιχειρησιακή ευθύνη για ακόμη μία τραγωδία; Η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να ανεχτεί μία ακόμη κυβερνητική απόπειρα συγκάλυψης με θύματα αθώους πολίτες.

Όλα στο φως τώρα!».

Η απάντηση του υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τους Έλληνες στρατιωτικούς στη Λιβύη σχολίασαν χτες, Τετάρτη και πηγές του υπουργείου Άμυνας, αναφέροντας τα εξής:

«Όπως ήδη έχει απαντήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε σχετική Ερώτηση στη Βουλή (17/2/2025), οι έρευνες της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται η κρίση και το πόρισμά της, συνεπεία εγκλήσεων παθόντων (στις 3/1/2024 και στις 4/3/2024 αντίστοιχα), προκειμένου να διακριβωθεί αν υπάρχει περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος οιουδήποτε υπαίτιου στρατιωτικού.

Η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων τις οποίες παράγγειλε η Εισαγγελία Στρατοδικείου Αθηνών έχει ολοκληρωθεί και οι σχετικές δικογραφίες βρίσκονται σε εισαγγελικό λειτουργό, για περαιτέρω ποινικό χειρισμό.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποδεχόμενο το κύρος των δικαστικών αποφάσεων, θα πράξει και θα εκτελέσει όλα τα δέοντα προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ως τότε όμως, η όποια κριτική οφείλει να ασκείται με όρους στοιχειώδους ορθολογικής επάρκειας».



