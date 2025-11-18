Στη δευτεροβάθμια δίκη για τις ψευδείς καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων με ψευδώνυμα «Μαξίμου Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση», η σύζυγος του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Λίνα Νικολοπούλου, κατέθεσε πως οι τότε μάρτυρες είχαν στόχο να πλήξουν τον Γιάννη Στουρνάρα στην υπόθεση της Novartis.

Κατηγορούμενοι στη δίκη είναι οι Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη. Η κυρία Νικολοπούλου ανέφερε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ότι οι δύο κατηγορούμενοι «είπαν ψέματα». Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι ισχυρισμοί τους αφορούσαν αμοιβές για τη διοργάνωση συνεδρίων, υποστηρίζοντας ότι αυτές υπερέβαιναν τα προβλεπόμενα όρια και αποτελούσαν μέσο δωροδοκίας.

Η μάρτυρας διευκρίνισε πως όλες οι αμοιβές ήταν σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο και υπήρχε πλαφόν που είχε οριστεί από τον Σύλλογο Φαρμακευτικών Εταιρειών. Τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν την πραγματική κατάσταση, χαρακτηρίζοντας τις καταθέσεις τους ως «τρομακτικές».

Όπως υποστήριξε η ίδια, ο τελικός στόχος ήταν να συνδεθεί η ίδια με τον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την περίοδο υπηρετούσε ως υπουργός Οικονομικών, και να πληγεί μέσω μιας σύμβασης που είχε αναλάβει η εταιρεία της.

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιος οργάνωσε τους κατηγορουμένους να καταθέσουν εναντίον του συζύγου της, η κυρία Νικολοπούλου εξέφρασε την άποψη ότι οι ίδιοι «δεν ξύπνησαν μια μέρα το πρωί και το έκαναν αυτό, αλλά σύρθηκαν για να τα κάνουν αυτά. Πιέστηκαν».

Αναφορικά με το κέρδος της εταιρείας της, όταν τιμολογούσε ποσά ύψους 4.500 ευρώ για τη διοργάνωση συνεδρίων, η μάρτυρας ανέφερε πως το κέρδος δεν είναι μόνο χρηματικό αλλά και άυλο, όπως η φήμη και η εμπιστοσύνη του πελάτη. Επισήμανε ότι οι μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες παίζουν καθοριστικό ρόλο στον συγκεκριμένο κλάδο.

