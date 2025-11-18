Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε σήμερα τα διαπιστευτήρια νέων πρέσβεων.

Συγκεκριμένα, δέχθηκε τα διαπιστευτήρια της Δημοκρατίας του Νότιου Σουδάν, Dhanojak Obongo (έδρα Ρώμη), της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, Abat Fayzullaev (έδρα Ρώμη), του Βασιλείου του Εσουατίνι, Thandazile Penelope Mbuyisa (έδρα Λονδίνο), της Δημοκρατίας του Ισημερινού, Esteban Moscoso Bohman (έδρα Ρώμη), της Δημοκρατίας της Παραγουάης, Maria José Agraña Mateu (έδρα Ρώμη), της Δημοκρατίας του Μάλι, Yacouba Diakite (έδρα Ρώμη), της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα, Satyajit Arjuna Rodrigo (έδρα Ρώμη), της Δημοκρατίας της Σιέρα Λεόνε, Philip Bob Jusu (έδρα Βρυξέλλες), της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος, Daovy Vongxay (έδρα Βέρνη) και της Μπουρκίνα Φάσο, Kantoro Egniabie Cyrille Ganou Badolo (έδρα Ρώμη).

Κατά την προσφώνησή του, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα, έχοντας ανακτήσει πλήρως την οικονομική της ευρωστία μετά την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» και πρόσθεσε: «Σε συνέχεια των πρόσφατων συμφωνιών στον ενεργειακό τομέα, η χώρα μας θα διαδραματίσει, πλέον, ρόλο παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη».

Απευθυνόμενος, στους νέους πρέσβεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε: «Προσβλέπουμε στη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, στο εμπόριο, στην πράσινη ανάπτυξη, στην ενέργεια, στον πολιτισμό».

Εξέφρασε, δε, τη βεβαιότητα ότι «και εσείς, αν και έχετε την έδρα σας σε τρίτες χώρες, θα συμβάλετε ουσιαστικά στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που εκπροσωπείτε, καθώς η εμπειρία, η γνώση και η προσήλωσή σας στις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία αυτής της κρίσιμης αποστολής. Οι ελληνικές κοινότητες σε κάποιες από τις χώρες σας αποτελούν γέφυρες φιλίας που ενισχύουν τις σχέσεις μας και την αλληλοκατανόηση».

Ακολουθεί η προσφώνηση του κ. Τασούλα:

«Εξοχότατοι κυρίες και κύριοι πρέσβεις,

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, με την ευκαιρία της τελετής επίδοσης των διαπιστευτηρίων σας, η οποία σηματοδοτεί και επισήμως την έναρξη μιας νέας περιόδου συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στις φίλες χώρες σας.

Ο σύγχρονος κόσμος μας χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς προκλήσεις. Ένοπλες συγκρούσεις, κλιματική αλλαγή, επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια, μεταναστευτικές ροές, ραγδαία τεχνολογική πρόοδος. Όλες αυτές οι εξελίξεις θέτουν σε δοκιμασία την αποτελεσματικότητα των θεσμών της διεθνούς κοινότητας, όπως αυτοί οικοδομήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως κατά την περίοδο της αποαποικιοποίησης.

Μέσα σε αυτό το ρευστό και πολλές φορές δυσοίωνο περιβάλλον, γίνεται φανερό ότι η πολυμέρεια, ο διάλογος, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των εθνών καθίστανται πιο απαραίτητα από ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, η αποστολή και η δράση σας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών μας.

Η Ελλάδα, έχοντας ανακτήσει πλήρως την οικονομική της ευρωστία μετά την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως γνωρίζετε, σε συνέχεια των πρόσφατων συμφωνιών στον ενεργειακό τομέα, η χώρα μας θα διαδραματίσει πλέον ρόλο παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, η Ελλάδα εργάζεται, μαζί με τους εταίρους και συμμάχους της, για την επικράτηση της ειρήνης, της συνύπαρξης και της επίλυσης των διεθνών διαφορών, πάντα με γνώμονα το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Για εμάς, ο αναθεωρητισμός, η ένοπλη βία, ο οικονομικός εξαναγκασμός και η μονομερής δράση δεν έχουν θέση στο σύγχρονο διεθνές γίγνεσθαι.

Εξοχότατοι,

Προσβλέπουμε στη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, στο εμπόριο, στην πράσινη ανάπτυξη, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς, αν και έχετε την έδρα σας σε τρίτες χώρες, θα συμβάλετε ουσιαστικά στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που εκπροσωπείτε, καθώς η εμπειρία, η γνώση και η προσήλωσή σας στις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία αυτής της κρίσιμης αποστολής. Οι ελληνικές κοινότητες σε κάποιες από τις χώρες σας αποτελούν γέφυρες φιλίας που ενισχύουν τις σχέσεις μας και την αλληλοκατανόηση.

Από πλευράς μου, σας διαβεβαιώ ότι η ελληνική Πολιτεία και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές θα βρίσκονται στο πλευρό σας, όποτε χρειάζεται, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο σας. Σας καλώ, λοιπόν, να αναζητήσουμε από κοινού νέους δρόμους συνεργασίας και να οικοδομήσουμε μαζί ακόμα πιο ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των λαών μας.

Με αυτές τις σκέψεις, σας εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στα καθήκοντά σας, καλή δύναμη στο έργο σας και μια γόνιμη και ευχάριστη συνεργασία με τη χώρα μας».

Στην τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων παρέστησαν η γγ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, πρέσβης Αλίκη Χατζή και ο γγ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Σκάλκος.

