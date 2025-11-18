Βαρύτατες είναι οι ευθύνες της Παρασκευής Τυχεροπούλου, όπως αναφέρουν πηγές της ΝΔ, για το σφάλμα των 52 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα ίδια τα λόγια του διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού, Αντώνη Τασούλη. Όπως κατέθεσε, στην Εξεταστική Επιτροπή, η ευθύνη για το λάθος «είναι σε αυτόν που κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται αποκλειστικά για τον αρμόδιο που ελέγχει και εγκρίνει τη νομιμότητα της πληρωμής, θέση που τότε κατείχε η κ. Τυχεροπούλου.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, ο Τασούλης κατέθεσε, επίσης, ότι μόλις διαπίστωσε την υπέρβαση στη γραμμή του πρασινίσματος ενημέρωσε αμέσως τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, Ε. Σημανδράκο, καθώς και την προϊσταμένη της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή την κ. Τυχεροπούλου. Ανέφερε μάλιστα – σε ερώτηση του εισηγητή της Ν.Δ. Μακάριου Λαζαρίδη - ότι ο κ. Σήμανδράκος αρχικά ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, αλλά στη συνέχεια, με νεότερο ηλεκτρονικό μήνυμα, ανέστειλε τη διαδικασία γιατί «έπρεπε να συζητηθεί ξανά»!

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τασούλης επισήμανε ότι «η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις ήταν η κ. Τυχεροπούλου», τονίζοντας ότι «δεν κουνιέται πληρωμή χωρίς υπογραφή αρμοδίου που κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης». Τόνισε, δε, ότι όλες οι καταστάσεις πληρωμής περνούσαν υποχρεωτικά από την Τυχεροπούλου για έλεγχο και έγκριση και ότι «ποτέ δεν έφευγε πληρωμή αν ο φάκελος δεν ήταν εκκαθαρισμένος από την Τυχεροπούλου».

Με λίγα λόγια, η συνολική κατάθεση Τασούλη φωτίζει με τρόπο απόλυτο το πού ανήκε η κρίσιμη ευθύνη: η προϊσταμένη που έκανε τον τελικό έλεγχο, έβαζε την υπογραφή και μπορούσε να σταματήσει την πληρωμή ήταν η κ. Τυχεροπούλου. Αλλά επέλεξε να μην το κάνει, καταλήγουν οι γαλάζιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

