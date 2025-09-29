Του Γιάννη Ανυφαντή

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Σαράκης, που εξελέγη το 2023 με τον κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, φαίνεται πως είναι το πλουσιότερο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την δήλωση για το οικονομικό έτος 2023, ο Παύλος Σαράκης εμφανίζεται να είχε εισοδήματα από την επιχειρηματική του δραστηριότητας ύψους 18.442.402 ευρώ, όταν δηλαδή και έλαβε την διόλου ευκαταφρόνητη αμοιβή του για την υπόθεση Novartis, καθώς υπήρξε συνήγορος των προστατευόμενος μαρτύρων.

Την προηγούμενη χρονιά έχει δηλώσει εισοδήματα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα ύψους 178.799 ευρώ, ενώ εμφανίζεται να διατηρεί και 2 θυρίδες. Οι καταθέσεις του για το οικονομικό έτος 2023, είναι 47.381 ευρώ και 4.692 δολάρια. Στο πεδίο των ακινήτων ο κ. Σαράκης εμφανίζει 22 καταγραφές ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας με σημαντικότερη μια μονοκατοικία με πισίνα στη Γλυφάδα αξίας κτήσης 797.000 ευρώ. Έχει στην κατοχή του επίσης τρία Ι.Χ.

Συνολικά έχει 4 δάνεια, εκ των οποίων ένα που σύναψε το 2008 ύψος 1.700.000 ευρώ. Το ποσό οφειλής του συγκεκριμένου δανείου είναι 494.014 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

