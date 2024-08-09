Νέα σύγκρουση ΝΔ και Κασσελάκη

Νέα σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ΝΔ και Στέφανου Κασσελάκη σημειώθηκε την Παρασκευή με αφορμή και το ζήτημα της πισίνας στις Σπέτσες.



Να απαντήσει αν είναι «εκβιαζόμενος» κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντας «συνταρακτικό» ότι ο υπουργός Υγείας δήλωσε σχετικά με την αποκάλυψη των Reporters United πως έλαβε 11 φορές το σύνδεσμο από το κακόβουλο λογισμικό, ότι «δεν τον ενδιαφέρει αν παρακολουθείται, γιατί δεν έχει τίποτα να κρύψει».

Αναφερόμενος στο πόρισμα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές, έκανε λόγο για «απαράδεκτη έρευνα», τονίζοντας πως δεν γίνεται «τέτοια έρευνα να καταλήγει σε τέτοιο σημείο χωρίς σκοπιμότητα» και ότι «προσβάλλει τη νοημοσύνη του κόσμου» και αποτελεί «πλήγμα για τη δημοκρατία».

Για το θέμα της πισίνας έκανε λόγο για «διαστρέβλωση» από το Πρώτο Θέμα. «Η πισίνα, τη μέτρησα χθες, είναι βάθους 1 μέτρο και 20 εκατοστά από τη στάθμη είναι σε ένα χώρο όπου υπήρχε μεγάλη δεξαμενή με άδεια από το 1978. Άρα, αυτή η διαστρέβλωση και κατηγορία από τη συγκεκριμένη εφημερίδα, που χρησιμοποίησε μάλιστα και παράνομο υλικό επειδή δεν υπήρχε άδεια πτήσης για το συγκεκριμένο drone πάνω από το σπίτι μου, από μόνο του όλο αυτό λέει πολλά. Αλλά ειλικρινά πιστεύει κανείς ότι ο 36χρονος Στέφανος Κασσελάκης είναι η αιτία των δεινών της χώρας;



Πιστεύει κανείς ότι πισίνα του 1 20 στη θέση της προϋπάρχουσας δεξαμενής δείχνει κάτι για το που πρέπει να πορευτεί η χώρα; Δεν αποπροσανατολίζει από τα τεράστια προβλήματα του κόσμου;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΝΔ: «Ίσως η παρατεταμένη έκθεσή του στον Μυκονιάτικο ήλιο να τον επηρέασε»

«Ο ανερμάτιστος και ατεκμηρίωτος λόγος του κ. Κασσελάκη, οι συνεχείς επιθέσεις του κατά της Δικαιοσύνης και οι συκοφαντίες κατά των πολιτικών αντιπάλων δεν εκπλήσσουν πλέον κανέναν» απάντησαν πηγές της ΝΔ.

«Αυτό που μάθαμε από τη σημερινή του συνέντευξη είναι ότι μπορεί κάποιος να απολαμβάνει μία παράνομη πισίνα, αρκεί να είναι 36 ετών, και το βάθος της να μην ξεπερνά τα 120 εκατοστά. Ξέχασε να μας πει από ποια ηλικία και από ποιο βάθος πισίνας ξεκινά η νομιμότητα».

«Ίσως η παρατεταμένη έκθεσή του στον Μυκονιάτικο ήλιο να τον επηρέασε σημαντικά. Ας ελπίσουμε οι βουτιές στην παράνομη πισίνα του στη βίλα των Σπετσών να βοηθήσουν στην «προσγείωση» στην πραγματικότητα» καταλήγει η Πειραιώς.

Ιούνιος 2023.

Μάιος 2024.

Πήγα δύο συνεχόμενες χρονιές περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου και είδα από κοντά τα τεράστια προβλήματα του ΕΣΥ, την εγκατάλειψη, την έλλειψη υποδομών, την υποστελέχωση, την υπερπροσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτών που παλεύουν μόνοι, χωρίς κράτος.… pic.twitter.com/XKy5XHKoS1 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 7, 2024

Νυχτερινή επίθεση Κασσελάκη σε Γεωργιάδη

«Ιούνιος 2023. Μάιος 2024. Πήγα δύο συνεχόμενες χρονιές περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου και είδα από κοντά τα τεράστια προβλήματα του ΕΣΥ, την εγκατάλειψη, την έλλειψη υποδομών, την υποστελέχωση, την υπερπροσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτών που παλεύουν μόνοι, χωρίς κράτος. Ο Άδωνις Γεωργιάδης νόμιζε ότι θα πάει στα Δωδεκάνησα για πρωινό σόου («Χρήστο γράφε») στα νοσοκομεία και μετά ηλιοθεραπεία. Δεν ήξερε την οργή που υπάρχει. Το ναυτικό Βατερλώ που ζει καθημερινά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του. Είναι όλο δικό του» ανέφερε δε ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Γεωργιάδης: «Να πάμε σε όποιο νοσοκομείο θέλει»

Απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με δική του ανάρτηση στο Χ το πρωί της Πέμπτης.

«Ο κ. Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως ομοιάζει στον @pavpol2222 και σε αυτό. Όπως ο Παύλος συχνά ανεβάζει αναρτήσεις εναντίον μου στο Facebook μεταμεσονύκτια και τις βλέπω το πρωί, έτσι και ο Στέφανος κάνει πλέον κάθε βράδυ το ίδιο αλλά στο τουιτερ» σημειώνει ο υπουργός Υγείας.

«Από την Μύκονο, όπως λένε και οι απλήρωτοι απεργοί εργαζόμενοι της @AvgiOnline όλα μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα δυστυχώς και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν» προσθέτει.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε τον Στέφανο Κασσελάκη «να πάμε σε όποιο Νοσοκομείο θέλει να μιλήσουμε με ανοικτές τις κάμερες με τους εργαζομένους για την περίοδο Σύριζα και την περίοδο ΝΔ στο ΕΣΥ!»

Ο κος Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως δείχνει να ομοιάζει στον @pavpol2222 ακόμη και σε αυτό:

Όπως ο Παύλος συχνά ανεβάζει αναρτήσεις εναντίον μου στο Facebook μεταμεσονύκτια και τις βλέπω το πρωί, έτσι και ο Στέφανος κάνει πλέον κάθε βράδυ το ίδιο, αλλά στο X.



Προς… https://t.co/Wq0kd6oXLw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 8, 2024

