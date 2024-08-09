«Σε όλες τις χώρες βλέπουμε να κατρακυλάει ο μέσος όρος γονιμότητας, ακόμη και σε αυτές που επενδύουν δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού», επεσήμανε το πρωί της Παρασκευής η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Προσέθεσε ότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, αλλά και επιλογών ή αλλαγών στάσης ζωής ως προς την τεκνοποίηση, ενώ ως προς τα μέτρα και το συλλογικό σχέδιο που εξετάζει η κυβέρνηση ανέφερε:

«Εκπονούμε και επικαιροποιούμε από το 2022 μια Εθνική Στρατηγική που φτάνει τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως το δανειακό πρόγραμμα "Σπίτι Μου". Πάνω από 6.988 ζευγάρια έχουν ήδη εκταμιεύσει το δάνειό τους κι έχουν πάρει το σπίτι τους. Μέχρι το τέλος του χρόνου αυτός ο αριθμός θα έχει ανέλθει στα 9.155, καθώς στόχευσή μας είναι να διευρύνουμε και το ηλικιακό».

«Θα χρηματοδοτήσουμε κατοικίες και επιχειρήσεις για άτομα με αναπηρία»

Παράλληλα, η κ. Ζαχαράκη ενημέρωσε ότι τις επόμενες μέρες θα βγει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα της Στέγασης & Εργασίας, ενώ αναμένονται βελτιωτικές πρακτικές και στο «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω».

«Όταν μιλάμε για δημογραφικό, εννοούμε και αύξηση βρεφονηπιακών σταθμών, όπου θα δοθούν πάνω από 173.000 vouchers και πάνω από 11.000 παιδάκια θα βρίσκονται σε σταθμό, με την κάλυψη να αφορά και κάθε παιδί με αναπηρία. Αυτήν τη στιγμή έχουμε 1.000 προσωπικούς βοηθούς , με πρόθεση του πρωθυπουργού να είναι η οριζόντια εφαρμογή χωρίς ηλεκτρονική κλήρωση», τόνισε η υπουργός.

Τέλος, σημείωσε πως το υπουργείο θα διαθέσει ένα σημαντικό ποσό, ώστε πάνω από 3.000 κατοικίες ατόμων με αναπηρία να ανακαινιστούν με μικρές παρεμβάσεις, ενώ θα χρηματοδοτηθούν και ιδιωτικές επιχειρήσεις. «Θα βγάλουμε και πρόγραμμα για 200 άτομα στο φάσμα του αυτισμού να μπουν στον χώρο της εργασίας», ενημέρωσε καταλήγοντας.

