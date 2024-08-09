Ανδρουλάκης: Ντροπή αυτό που συμβαίνει με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το ζήτημα των ακριβών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αναδεικνύει σε βίντεο του στα social media ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτό που συμβαίνει με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πραγματικά ντροπή. Οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν φέτος διακοπές και η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την "ελεύθερη αγορά"» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του, κάνοντας αναφορά στην απάντηση του υπουργείου Ναυτιλίας σε σχετική ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, όπου το αρμόδιο υπουργείο σημειώνει ότι «μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2024 ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές έχουν εφαρμογή μόνο στα δρομολόγια στις επιδοτούμενες γραμμές», ενώ για τα υπόλοιπα δρομολόγια, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενημερώθηκαν ότι «δεν τηρούνται αρχεία ποσοστιαίας μεταβολής των τιμών των ναύλων, καθώς ο πλοιοκτήτης είναι ελεύθερος να εφαρμόζει την τιμολογιακή πολιτική που επιθυμεί».

