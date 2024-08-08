Κικίλιας: Κανένας δεν πρόκειται να φύγει από δω εάν δεν κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, μετά την άφιξη του στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της φωτιάς και την ενημέρωση που είχε στο πεδίο, τόνισε:

«Εδώ και δύο μέρες οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι εθελοντές, αλλά και οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, πρόεδροι των κοινοτήτων και των χωριών μαζί με τον απλό κόσμο, την αστυνομία και τον στρατό δίνουν πολύ μεγάλη μάχη.

Σήμερα ήρθα στην περιοχή με άλλους 50 δασοκομάντος, πλέον ξεπερνάμε τα 250 άτομα, τα 50 οχήματα και τα 23 εναέρια μέσα, μαζί με δύο συντονιστικά. Με ικανοποίηση βλέπω ότι για δεύτερη φορά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά πρέπει όλοι μαζί, κι αυτό θα οργανώσουμε τώρα, να δουλέψουμε έτσι ώστε να μη βρεθούμε σε δύσκολη θέση αύριο αν ξανανέβουν οι άνεμοι και τα μποφόρ. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά σήμερα το βράδυ και αύριο, επειδή θα παραμείνουν όλα τα εναέρια μέσα και θα έχουμε τις ρίψεις, διαβροχές, τους κύκλους, ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση κανένας δεν πρόκειται να φύγει από δω εάν δεν κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας».

Σχετικά με το θέμα των αποζημιώσεων, επειδή ερωτήθηκε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας απάντησε «Σε ότι έχει να κάνει με θέματα αποζημιώσεων είμαι ήδη σε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Τριαντόπουλο που έχει και την αρμοδιότητα. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές θα υποστηριχτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όμως αυτή τη στιγμή προέχει να φέρουμε αποτέλεσμα στο μέτωπο της φωτιάς».

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς μεταξυ του υπουργου Πολιτικής Προστασίας, του Περιφερειάρχη Κρήτης, του δημαρχου της περιοχής και στελεχών της πολιτικής προστασίας.

