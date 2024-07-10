Λογαριασμός
Συνάντηση Αρχηγών Στόλου Ελλάδας Τουρκίας, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης των 2 χωρών

Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, είχε ολιγόλεπτη εθιμοτυπική συνάντηση με τον Τούρκο Αρχηγό Στόλου στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας Δευτέρα και Τρίτη στην Αθήνα

Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης υποδέχθηκε στο Αρχηγείο Στόλου, στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, τον Τούρκο ομόλογό του αντιναύαρχο Καντίρ Γιλντίζ, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΝ.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, είχε ολιγόλεπτη εθιμοτυπική συνάντηση με τον Τούρκο Αρχηγό Στόλου στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, προστίθεται σχετικά.

