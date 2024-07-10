Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης υποδέχθηκε στο Αρχηγείο Στόλου, στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, τον Τούρκο ομόλογό του αντιναύαρχο Καντίρ Γιλντίζ, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΝ.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, είχε ολιγόλεπτη εθιμοτυπική συνάντηση με τον Τούρκο Αρχηγό Στόλου στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, προστίθεται σχετικά.

