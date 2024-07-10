Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο Αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης υποδέχθηκε στο Αρχηγείο Στόλου, στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, τον Τούρκο ομόλογό του αντιναύαρχο Καντίρ Γιλντίζ, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΝ.
Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, είχε ολιγόλεπτη εθιμοτυπική συνάντηση με τον Τούρκο Αρχηγό Στόλου στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, προστίθεται σχετικά.
- «Ειρήνη στο νησί, ειρήνη στον κόσμο» ο ηγέτης του CHP... παραφράζει τον Πάπα πριν την προκλητική του επίσκεψη στα κατεχόμενα
- Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ: Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία - Να δαπανούμε εξυπνότερα και όχι περισσότερα
- Τέσσερις οι ύποπτοι για τις υποκλοπές - Κλήθηκαν σε εξηγήσεις για παραβιάσεις του τηλεφωνικού απορρήτου και της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.