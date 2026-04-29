«Στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και την νησιωτικότητα, έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας και αυτή είναι η απάντηση στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου της κάθε περιφέρειας. Θέλουμε ακριβώς τη συμμετοχή του βουλευτή, στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του. Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος, το οποίο αφορά εμάς, την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων, αποκτά μια ξεχωριστή σημασία», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης: Θα συζητήσουμε επίσης στο Υπουργικό Συμβούλιο νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με βάση τις οποίες δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, πολίτες, προστατεύονται πλέον από τις αβάσιμες καταχρηστικές αγωγές. Τις γνωστές ως SLAP. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ, εκτός θέματος του Υπουργικού Συμβουλίου, καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς ως πολιτικοί πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου, όταν αναζητούμε ενδεχομένως να κινηθούμε ποινικά στην περίπτωση που το κρίνουμε κατά ιστοσελίδων ή φερόμενων λογαριασμών και πέφτουμε σε ένα τείχος, διότι δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Νομίζω ότι είναι το φυσικό αντίβαρο σε αυτό το οποίο προτείνουμε και νομοθετούμε σήμερα, γιατί ο στόχος μας είναι να θωρακίσουμε το αγαθό της ελεύθερης έκφρασης, ενώ βέβαια θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, όπως είπα, τα νομικά αντίβαρα εναντίον της κατασυκοφάντησης οποιουδήποτε... Δύο πρωτοβουλίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν ξεχωριστή σημασία, έχουν καλλιτεχνική, αλλά θα έχουν και οικονομική διάσταση. Πρώτη φορά την καθιέρωση της επαγγελματικής σχολής κινηματογράφου και οπτικοακουστικής δημιουργίας, είναι μια συνέχεια της πρόσφατης ίδρυσης της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, ένα πρότζεκτ το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλά χρόνια. Με μεγάλη χαρά συναντήθηκα με τους εκπροσώπους των παραστατικών τεχνών και είδα την ικανοποίησή τους, γιατί επιτέλους κάνουν το βήμα αυτό. Και βέβαια έχουμε και ένα δεύτερο πενταετές σχέδιο δράσης με τίτλο «Greece on Screen». Νομίζω ότι είναι μια φιλόδοξη στρατηγική για τον κινηματογράφο, έχει ένα σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα στην ίδια την οικονομία. Ανέτρεξα στα στοιχεία μέσα σε επτά χρόνια έχουμε 350 παραγωγές που απέφεραν 3.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και βέβαια η κατεύθυνση την οποία έχουμε δώσει είναι να στηρίζονται τόσο οι εγχώριες παραγωγές, αλλά όσο και οι παραγωγές από το εξωτερικό, οι οποίες προσφέρουν στη χώρα μια τεράστια ευκαιρία για ουσιαστικά δωρεάν διαφήμιση. Και νομίζω ότι εκεί ακόμα έχουμε σημαντικά περιθώρια να προσελκύσουμε και άλλες παραγωγές. Αυτό συνδέεται και με την πρόθεση του τουριστικού μας προϊόντος από χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία ενδεχομένως, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να γυρίσουν κινηματογραφικές παραγωγές στην πατρίδα τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.