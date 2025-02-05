«Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και διμερώς και πολυμερώς μέσω των πολλών σχημάτων στα οποία συμμετέχουμε».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Κύπρο όπου συναντήθηκε αρχικά με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα και στη συνέχεια έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Συζητήσαμε το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο στην περιοχή», είπε ο κ. Δένδιας και επισήμανε ότι οι δύο χώρες χαιρετίζουν τη συμφωνία στη Γάζα ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τη Συρία, το Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο κ. Δένδιας επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας υπέρ των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια δίκαιη, ισορροπημένη και βιώσιμη λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. «Δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η Λευκωσία, να παραμένει χωρισμένη» τόνισε.

«Ενημέρωσα», συνέχισε, τον κ. Πάλμα για την κατάσταση στο Αιγαίο και ανέφερε ότι είναι χρήσιμα «τα ήρεμα νερά και οι ήρεμοι αιθέρες» αλλά «η τουρκική συμπεριφορά» ανατολικά της Κάσου, βόρεια της Κρήτης αλλά και στα περιβαλλοντικά πάρκα στις Κυκλάδες «δεν με καθιστά ιδιαίτερα αισιόδοξο».

«Θα ήθελα εδώ στη Λευκωσία να χαιρετίσω την απόφαση των ΗΠΑ για πρόσβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αμερικανικά αμυντικά προγράμματα. Θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή έχει μια πραγματική αξία αλλά και μια τεράστια συμβολική αξία» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Επισημάναμε», συμπλήρωσε, «ακόμα την ανάγκη δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού αμυντικού βραχίονα» και εξαίρεσης των δαπανών για την άμυνα από τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Ο κ. Δένδιας προσκάλεσε, επίσης, την Κυπριακή Δημοκρατία να συμμετάσχει στο Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι πυλώνες ασφάλειας, ειρήνης, σταθερότητας στη Μεσόγειο «με αδιαμφισβήτητο σεβασμό ως κράτη στις αρχές και τις αξίες που εκπορεύονται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Ευχαρίστησε την Ελλάδα «για τη στήριξη των δίκαιων αιτημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας» αλλά και για «τη διαχρονική συμβολή των ελληνικών κυβερνήσεων στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του κυπριακού λαού».

«Κατά την ουσιαστική συνάντηση που είχαμε», είπε ο κ. Πάλμας, «συζητήσαμε για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατάσταση ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, την εμβάθυνση των σχέσεων με φίλες χώρες, τη γεωπολιτική κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, το Λίβανο, τη Συρία αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Συζητήσαμε», συνέχισε, «επίσης ζητήματα που αφορούν στη διήμερη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου», ενώ διευκρίνισε ότι οι εμπειρίες «που αποκομίσαμε τα τελευταία χρόνια καταδεικνύουν την ανάγκη για ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο ως μέσο επίλυσης διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα στους διάφορους δρώντες». «Καταδεικνύουν», ξεκαθάρισε, «επίσης, την ανάγκη επένδυσης στην καινοτομία και την τεχνολογία».

«Αναφερθήκαμε», υπογράμμισε ο κ. Πάλμας, «στις ενέργειες για ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής μας βιομηχανίας» και πρόσθεσε: «Η στρατηγική αυτή θα ενδυναμώσει την αυτονομία μας και θα επιτρέψει την εμβάθυνση και τη σύναψη νέων συνεργασιών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

«Ενημερώθηκα από τον κ. Δένδια για την εξέλιξη της επιχείρησης "Ασπίδες" μιας δράσης που ενισχύει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ,εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στις εμπορικές οδούς και συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα» ανέφερε.

«Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει έναν ισχυρό αμυντικό βραχίωνα, ο οποίος να δύναται να υπερασπιστεί πέραν του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου και ότι αυτός εκφράζει, τη δημοκρατία, την ελευθερία, το Διεθνές Δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κατέληξε ο κ. Πάλμας.

Ο κ. Δένδιας ακολούθως έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη «η ΕΕ να αναλάβει την ευθύνη της Άμυνας των κρατών μελών «μέσα στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας, της επίτευξης του στόχου της ενίσχυσης του γεωστρατηγικού ρόλου της ΕΕ».

Ανάμεσα στους κύριους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επίπεδο άμυνας είναι η αναβάθμιση της ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» αλλά και θέματα εξοπλισμών, επισήμανε ο κ. Χριστοδουλίδης και απευθυνόμενος στον κ. Δένδια συνέχισε λέγοντας ότι σε όλα αυτά «αποσκοπούμε στη δική σας βοήθεια ώστε να πετύχουμε την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Υπενθύμισε ότι ο ίδιος και ο κ. Δένδιας, κατά το πρόσφατο παρελθόν, ξεκίνησαν μαζί «προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας», εκτιμώντας ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση «ώστε σήμερα» Ελλάδα και Κύπρος «να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις».

Ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον κ. Χριστοδουλίδη υπογραμμίζοντας ότι επί των ημερών του ελήφθη η πρωτοβουλία των ΗΠΑ για πρόσβαση της Κύπρου σε αμερικανικό εξοπλισμό αλλά και για την προσπάθεια του Κύπριου Προέδρου «να επανατοποθετήσει το Κυπριακό στις ράγες που έχουν βάλει οι αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

«Συνυπογράφω απολύτως», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας, «την ανάγκη της Ευρώπης να μπορεί να υπερασπίσει τον χώρο της. Και λέω πάντα, για να καθησυχάσω τους υπερατλαντικούς φίλους μας, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αναντίστοιχο με τις υποχρεώσεις τις δικές μας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Είναι απολύτως συμβατό και απολύτως χρήσιμο».



Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευσαν στην Κύπρο και έδωσαν το «παρών» στις συναντήσεις του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

