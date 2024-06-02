Η απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις στην ΕΕ αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας δεν μπορεί παρά να είναι η στήριξη της Αριστεράς, υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης στη διακαναλική συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ενόψει των ευρωεκλογών, ζητώντας τη στήριξη των πολιτών στη Νέα Αριστερά που θέλει να δώσει τη μάχη «ώστε να επιστρέψει το περιεχόμενο στην πολιτική με όρους προστασίας των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας». Σημείωσε ότι οι κρίσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι υπαρξιακού χαρακτήρα (η ειρήνη, η κλιματική δικαιοσύνη, η άνοδος της ακροδεξιάς, το δημοκρατικό έλλειμμα και η κοινωνική περιθωριοποίηση).

Στο ερώτημα για συνεργασίες μετά τις ευρωεκλογές, αλλά και για το αν «έχετε ήδη συμφωνήσει με το ΠΑΣΟΚ για κάτι την επόμενη μέρα», ο κ. Χαρίτσης σχολίασε: «Τι να ‘χουμε συμφωνήσει με το ΠΑΣΟΚ; Δεν είναι η πρώτη φορά που σε προεκλογική περίοδο βλέπουμε σενάρια και fake news». Είπε ότι «και ηγεσία του ΠΑΣΟΚ όπως και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι μέρος του προβλήματος αυτή τη στιγμή και όχι της λύσης για να μπορέσει να υπάρξει μια σοβαρή, μαχητική, αξιόπιστη, πειστική απάντηση στη μονοκρατορία της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη». «Δεν είναι η λύση ούτε το λάιφσταϊλ του κ. Κασσελάκη, ούτε η αναπαλαίωση του παλαιού ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, αλλά μία σοβαρή προγραμματική πρόταση που θα απαντάει στις υπαρκτές ανάγκες της κοινωνία», υποστήριξε. Τόνισε ότι «εμείς γεννηθήκαμε μέσα στην αριστερά, για μας η αριστερά δεν ειναι σημαία ευκαιρίας είναι στάση ζωής και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να ασκούμε πολιτική απ' τις γραμμές της αριστεράς». Συμπλήρωσε ότι «από κει και πέρα προφανώς μας ενδιαφέρει πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος και να αποδοκιμαστεί και τελικά να πέσει η κυβέρνηση της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Υπό αυτή την έννοια προφανώς και η λογική των συνεργασιών και των συμπράξεων και της προσπάθειας να διαμορφωθούν ευρύτερες συγκλίσεις, είναι ένα πεδίο στο οποίο μας ενδιαφέρει να παίξουμε ρόλο και να πρωταγωνιστήσουμε». Τόνισε ότι ωστόσο προηγούνται οι ευρωεκλογές, όπου η Νέα Αριστερά θέλει να ισχυροποιηθεί «για να μπορεί να παίξει ρόλο από την σκοπιά της αριστεράς στις εξελίξεις της επόμενης μέρας».

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς δήλωσε ότι «η κοινωνία χρειάζεται μια πολιτική πρόταση που θα απαντά με αριστερούς όρους στις μεγάλες προκλήσεις του σήμερα και αυτό δεν μπορεί να γίνει με όρους lifestyle ούτε με μια πολιτική κενού περιεχομένου». Είπε μεταξύ άλλων ότι «προφανώς υπάρχουν ζωντανές δυνάμεις και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες πρέπει να απεγκλωβιστούν από μία λογική και μια πολιτική που είναι αδιέξοδη και με τις οποίες βεβαίως μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να διαμορφώσουμε συγκλίσεις την επόμενη μέρα». Πρόσθεσε ότι το σημαντικότερο είναι να συνομιλήσουμε με ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας που δεν εκφράζονται αυτή τη στιγμή από τις σημερινές πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς.

Ερωτηθείς ποια είναι η γνώμη για μία τυχόν πρωτοβουλία από τον Αλέξη Τσίπρα στο χώρο της κεντροαριστεράς, ο κ. Χαρίτσης απάντησε μεταξύ άλλων ότι «αδικεί και την κοινωνία και την αριστερά και τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς μία συζήτηση που προσπαθεί να ανακαλύψει εκείνον τον Μεσσία που θα εμφανιστεί επί γης και θα νικήσει το Μητσοτάκη». «Την δεξιά δεν θα την νικήσει κανένας Μεσσίας, την δεξιά και την κυβέρνηση Μητσοτάκη που ακολουθεί μία πολιτική επικίνδυνη και καταστροφική για τη χώρα, θα την νικήσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, ένα σοβαρό πρόγραμμα από αριστερή και προοδευτική σκοπιά που θα απαντά στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η ελληνική κοινωνία».

Μιλώντας για την αναγκαιότητα ενός πολιτικού σχεδίου συνολικά αντιπαραθετικού προς εκείνο της ΝΔ, ο κ. Χαρίτσης άσκησε έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης σχολιάζοντας ότι «η απάντηση στην ακρίβεια δεν μπορεί να είναι οι επιστολές στην κ. φον ντερ Λάϊεν, αλλά μείωση των έμμεσων φόρων και κυρίως του ΦΠΑ, στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος πάνω από τα επίπεδα του πληθωρισμού και ουσιαστική ρύθμιση στην αγορά». Είπε ότι «η στάση του κ. Μητσοτάκη είναι προσβλητική και ντροπιαστική για την ελληνική κοινωνία, μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας. Τώρα δυο εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές θυμήθηκε τις κακές πολυεθνικές και τις αθέμιτες πρακτικές τους και είπε να στείλει μια επιστολή». Τον κατηγόρησε ότι «έχει κάνει την συνειδητή επιλογή από την πρώτη στιγμή να εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση και να την χρησιμοποιήσει για να στηρίξει τους ισχυρούς φίλους του, αλλά την ίδια στιγμή διαμορφώνει και συνθήκες κοινωνίας του ενός τρίτου». Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι «για την κοινωνική πλειοψηφία η ανάπτυξη του κύριου Μητσοτάκη είναι ένα όνειρο απατηλό».

Αναφορικά με τις φορολογικές θέσεις της Νέας Αριστεράς σχολίασε με αιχμές προς τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «εμείς δεν θα ακολουθήσουμε την πεπατημένη για να χαϊδέψουμε αυτιά, δεν θα πούμε λοιπόν ότι η λύση αυτή τη στιγμή είναι γενικώς και αορίστως η οριζόντια μείωση φόρων για όλους». «Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται δίκαιη κατανομή των βαρών», «χρειάζεται φορολογική πολιτική που θα είναι δίκαιη που θα μειώνει τους έμμεσους φόρους, που θα βάζει τους πλούσιους να πληρώσουν, που θα καταργήσει φοροαπαλλαγές που σωρηδόν έχει περάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τόσα χρόνια και που θα κατανέμει τα βάρη με τέτοιο τρόπο που δεν θα δίνει στα εισοδήματα των 100.000 και των 200.000 φοροελαφρύνσεις, όπως κάνει η πρόταση του κ. Κασσελάκη». «Δεν θα ανταγωνιστούμε την δεξιά σε πλειοδοσία οριζόντων φοροελαφρύνσεων για όλους άρα και για τους πλούσιους», σχολίασε.

Ο κ. Χαρίτσης μίλησε για «τυχοδιωκτική και επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη». Είπε μεταξύ άλλων ότι αυτή βασίζεται σε μια νέα κούρσα υπερεξοπλισμών και πως η Νέα Αριστερά ζητά να υπάρξει στροφή σε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα βασίζεται στον ανθρωπισμό, στο διεθνές δίκαιο και το εθνικό συμφέρον. «Είναι ολέθριο το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα αρνείται η κυβέρνηση Μητσοτάκη να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης», «είναι απαράδεκτος ο τυχοδιωκτισμός με τον οποίο εργαλειοποιεί τις εξωτερικές σχέσεις τη χώρας μας όπως έκανε με την υπόθεση Μπελέρη», είπε.

Σχετικά με το ζήτημα της πράσινης μετάβασης είπε ότι κάθε μετάβαση έχει νικητές και χαμένους και πως γι' αυτό η Νέα Αριστερά μιλά με την έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης. Τόνισε ότι «η πράσινη μετάβαση μόνο με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης μπορεί να είναι βιώσιμη» κι ότι «εμείς θέλουμε πράσινη μετάβαση με αγροτική παραγωγή, θέλουμε ο πρωτογενής τομέας να στηριχτεί και θέλουμε να πληρώσουν την μετάβαση αυτή που κερδοσκοπούν σήμερα από αυτή τη μετάβαση, όπως είναι οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι στην ενέργεια και οι εταιρείες των εξορύξεων».

Ο κ. Χαρίτσης είπε ότι ρόλος της Νέας Αριστεράς είναι να βάζει στη συζήτηση και ζητήματα που είναι ταμπού, όπως το ζήτημα που θέτει για χωρισμό κράτους-εκκλησίας. «Κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος της κυβέρνησης του ΣυΥΡΙΖΑ και το λέω κι αυτοκριτικά, ότι δεν προχωρήσαμε στο χωρισμό κράτους και εκκλησίας. Όταν έγινε η σχετική προσπάθεια φτάσαμε κοντά αλλά αυτή δεν ευοδώθηκε», σχολίασε.

Κληθείς να απαντήσει στην κατηγορία του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Αριστερά ότι δεν συμβαδίζει με της αξίες της αριστεράς να διατηρούν τις 11 έδρες στο κοινοβούλιο, ο λ. Χαρίτσης ανέφερε ότι «στις εκλογές οι βουλευτές ψηφίζονται στη βάση προγράμματος και θέσεων και οι έδρες ανήκουν στην αριστερά, ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και σχέδιο». Σχολίασε ότι δεν θυμάται να έγινε αντίστοιχη συζήτηση όταν τα προηγούμενα χρόνια ήρθαν στον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές από άλλους χώρους βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

