Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να εκλέγεται γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Για το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος εξελέγησαν οι: Αγγέλη Ελευθερία, Αποστολάκη Εύη, Αχτσιόγλου Έφη, Βαμβουρέλη Μαρία, Γιαννακάκη Μαρία, Ηλιόπουλος Νάσος, Καλαμαρά Έφη, Καλκανδής Πέτρος, Καρπόζηλος Κωστής, Κατριβάνου Βασιλική, Κνήτου Κατερίνα, Κωστή Μακρίνα Βιόλα, Λάμπρου Πάνος, Ματσούκα Χαρά. Μπαλτάς Αριστείδης, Μπίστης Νίκος, Σκουρλέτης Πάνος, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Τσακαλώτος Ευκλείδης και Τσιλίκας Γιάννης.

Στο Πολιτικό Γραφείο συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος Αλέξης Χαρίτσης και ο Γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

