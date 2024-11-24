Στον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου προχώρησε και αυτή την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε αυτόν, μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «κατατέθηκε το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2025, με πρόνοιες που κάνουν πιο ισχυρή και ανθεκτική την οικονομία μας στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε...είναι ένας προϋπολογισμός με κοινωνικό πρόσημο, με τις μόνιμες, θετικές παρεμβάσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να είναι αυξημένες κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2024. Περιλαμβάνει 12 αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων, προβλέπει ανάπτυξη 2.3%...».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου και καθώς πλησιάζουμε προς τον Δεκέμβριο, δύο πράγματα συμβαίνουν: πρώτον, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Και δεύτερον, συζητάμε για τον κρατικό προϋπολογισμό!

Με αυτόν λοιπόν θα ξεκινήσω, καθώς κατατέθηκε το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2025, με πρόνοιες που κάνουν πιο ισχυρή και ανθεκτική την οικονομία μας στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Δεν θα σας κουράσω με πολλούς αριθμούς, άλλωστε θα γίνει εκτενής ανάλυση κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου -εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Θα επισημάνω μόνο τα εξής: είναι ένας προϋπολογισμός με κοινωνικό πρόσημο, με τις μόνιμες, θετικές παρεμβάσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να είναι αυξημένες κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2024. Περιλαμβάνει 12 αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων, προβλέπει ανάπτυξη 2.3% -σημαντικά υψηλότερη για μια ακόμη χρονιά του μέσου όρου της ΕΕ- νοικοκυρεύει κι άλλο το δημόσιο χρέος -θα πω περισσότερα γι’ αυτό παρακάτω- προωθεί θεσμικά μέτρα που εστιάζουν στην ενίσχυση των επενδύσεων και της καινοτομίας, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού ζητήματος, στις δαπάνες για την Εθνική Άμυνα, καθώς και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Είναι ένας προϋπολογισμός δημοσιονομικά υπεύθυνος, σχεδόν ισοσκελισμένος! Η συνετή οικονομική διαχείριση εξασφάλισε μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα που ανέρχεται σε 2,5% του ΑΕΠ (6 δισ. ευρώ) σε σχέση με 2,1% του ΑΕΠ (5 δισ. ευρώ) που υπολογιζόταν αρχικά. Η περιστολή της φοροδιαφυγής σε συνδυασμό με την αύξηση των αμοιβών και τη μείωση της ανεργίας οδήγησε σε αύξηση των συνολικών φορολογικών εσόδων το 2024 κατά 3,7 δισ. ευρώ πολύ πάνω από τον στόχο μας (66,7 δισ. έναντι 63 δισ. που ήταν ο στόχος). Αυτά τα χρήματα ήδη έχουν επιστρέψει στην κοινωνία με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων σε κρίσιμα έργα υποδομών, την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας και στήριξη των ασθενέστερων. Θεαματικά είναι τα αποτελέσματα ως προς τη μείωση του κενού από το ΦΠΑ (από το 29,1% το 2017 έπεσε έχει πέσει κάτω από 14%, με στόχο να μειωθεί στα ευρωπαϊκά επίπεδα, στο 9% έως το τέλος του 2027). Οι επιδόσεις αυτές αποδεικνύουν πως τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν -όπως η διασύνδεση POS-ταμειακών και η πλατφόρμα myDATA- για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αποδίδουν. Το 2025 αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί με νέα εργαλεία και υπηρεσίες (ενδεικτικά αναφέρω το ψηφιακό πελατολόγιο, την επέκταση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, το ψηφιακό δελτίο αποστολής, τις διαλειτουργικότητες με το Κτηματολόγιο κλπ) που θα ολοκληρώσουν αυτή τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία έχει στον πυρήνα της τη δικαιοσύνη. Περισσότερος εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης σημαίνει μεγαλύτερη φορολογική και κοινωνική δικαιοσύνη, καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και φυσικά μεγαλύτερο περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις φόρων.

Θα σταθώ, όπως σας είπα, στη ραγδαία αποκλιμάκωση του χρέους. Μέσα στον Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί η νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 7,9 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο και εντός του 2025 -εκτός απροόπτου- θα καταβάλλουμε άλλα 5 δισ. ευρώ για την εξόφληση δανείων που έχουν προγραμματιστεί να λήξουν μεταξύ 2033 και 2042. Αυτό σημαίνει ότι το χρέος την επόμενη χρονιά θα υποχωρήσει στο 147,5% του ΑΕΠ, στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της κρίσης το 2010. Η γρήγορη μείωση του δημόσιου χρέους περνάει και στα επιτόκια δανεισμού του κράτους, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή των επιχειρήσεων, αλλά και των νοικοκυριών. Και μικρότερα επιτόκια δανεισμού σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη απασχόληση και υψηλότερους μισθούς.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ξέρω καλά πως τα νοικοκυριά δεν νιώθουν ακόμη στην καθημερινότητα τους αυτη την καλή πορεία της οικονομίας. Το κύμα του συσσωρευμένου πληθωρισμού ροκάνισε, όπως και σε άλλες χώρες, ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων που πετύχαμε στα εισοδήματα. Το νοίκι και το ρεύμα πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όμως εφαρμόζουμε πολιτικές για φθηνότερη στέγη και περισσότερο ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας. Και οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις είναι μόνιμες, ενώ ο πληθωρισμός παροδικός -και ήδη σημαντικά χαμηλότερος από το προηγούμενο διάστημα. Με νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, φιλοεπενδυτικές μεταρρυθμίσεις, στήριξη της εργασίας, μειωση της γραφειοκρατίας, ψηφιοποίηση του κράτους, αύξηση της παραγωγικότητας, και αποτελεσματικότερη λειτουργία του ανταγωνισμού, δημιουργούμε μέρα με τη μέρα μια οικονομία που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερους μισθούς για όλους. Είμαστε στον σωστό δρόμο και με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή θα μειώσουμε την απόσταση που μας χωρίζει από τα ευρωπαϊκά εισοδήματα.

Την Παρασκευή συναντήθηκα με τους κατοίκους της πολυκατοικίας στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους που υπέστη ζημιές από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου. Η πολυκατοικία, με βάση τις εκτιμήσεις του ΤΕΕ, δεν είναι κατοικήσιμη στο σύνολό της και η αποκατάσταση της θα χρειαστεί περίπου έναν χρόνο. Στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, 29 συμπολίτες μας φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχείο, όπου θα παραμείνουν έως τις αρχές του νέου έτους. Στη συνέχεια θα μπορούν να επιλέξουν αν θα μείνουν δωρεάν στις στρατιωτικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα μέχρι τον Μάρτιο 2025 ή θα λάβουν το ειδικό στεγαστικό επίδομα που θα θεσπίσουμε για όσους δεν έχουν εναλλακτική λύση στέγασης. Ταυτόχρονα, με τη χορηγία της κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ, την οποία και ευχαριστούμε θερμά, θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της στατικότητας του κτιρίου, ώστε να μπορεί να επανακατοικηθεί. Επίσης, όποιος και όποια από τους ενοίκους το επιθυμεί, θα παρέχεται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη. Είμαστε διαχρονικά και ξεκάθαρα απέναντι στο φαινόμενο της τρομοκρατίας και στους τρομοκράτες θύτες. Στηρίζουμε τα θύματα τους και όσους βλάπτονται από τις απεχθείς ενέργειές τους.

Συνεχίζω με τα ζητήματα περιφερειακής συνοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στον Έβρο, που αποτελεί για εμάς ξεχωριστή προτεραιότητα. Το σχέδιό μας για την περιοχή ενισχύεται με 3 νέες δράσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης συνολικού προϋπολογισμού 18,5 εκ. ευρώ, για τη δημιουργία 600 νέων θέσεων εργασίας, στις οποίες μπορούν να ενταχθούν άνεργοι όλων των ηλικιών. Η πρώτη δράση αφορά την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, με επιχορήγηση έως και 75% του μισθού και των εισφορών, για διάστημα έως 18 μήνες, και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Η δεύτερη δίνει τη δυνατότητα σε 200 ανέργους όλων των ηλικιών να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, με επιδότηση 14.800 ευρώ ανά επιχείρηση για 12 μήνες. Και η τρίτη αφορά 200 ανέργους 18-30 ετών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει απευθείας τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον σοβαρό επενδυτικό προορισμό για τους μεγάλους ξένους επενδυτές, και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις δύο νέες σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις από πολυεθνικούς κολοσσούς που θα πραγματοποιηθούν. Η πρώτη επένδυση είναι από τη γαλλική Data4, η οποία θα κατασκευάσει ένα data center campus στην Παιανία, με επένδυση 300 εκ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2027. Το έργο αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος ύψους 7 δισ. ευρώ έως το 2030. Η επιλογή της Ελλάδας βασίστηκε στα δύο συγκριτικά της πλεονεκτήματα: στη γεωγραφική της θέση, που τη φέρνει κοντά στη Μέση Ανατολή και την Ασία, καθώς και στην πρόσβαση σε φθηνή, καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, απαραίτητη για τα ενεργοβόρα data centers.

Η δεύτερη μεγάλη επένδυση είναι τα τρία νέα αιολικά πάρκα μεγάλης κλίμακας που θα δημιουργήσει η Amazon στη βόρεια Ελλάδα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στην επόμενη διετία, αξιοποιώντας και πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ, που θα συμβάλλει στον εθνικό στόχο να αυξήσουμε το ποσοστό της ηλεκτρικής μας ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ σε πάνω από 80% έως το 2030 –και ενδεχομένως να τον ξεπεράσουμε. Η εναντίωση στις ΑΠΕ, που συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή μας αυτάρκεια και αυτονομία αλλά και με χαμηλότερες τιμές ρεύματος, είναι τελικά μια πράξη που δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Και είναι ενδιαφέρον πολιτικά ότι εκφράζεται κατά κύριο λόγο από τα κόμματα που εμφανίζονται συνήθως ως υπερπατριώτες. Με την ευκαιρία να σας πω ότι μπορείτε να πληροφορείστε σε πραγματικό χρόνο αναλυτικά για τον όγκο της ενέργειας που παράγεται από όλες τις ΑΠΕ σε κάθε περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα της χώρας, μέσω της νέας εφαρμογής https://apps.deddie.gr/apedata/ του ΔΕΔΔΗΕ.

Μια από τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε σήμερα για να χτίσουμε καλύτερα το αύριο, είναι και το Ταμείο Απανθρακοποίησης των νησιών μας, για το οποίο μίλησα την Πέμπτη στη Νάξο, ένα από τα νησιά του κυκλαδικού αρχιπελάγους που θέλουμε να «πρασινίσει». Το εν λόγω Ταμείο είναι ουσιαστικά ένας μεγάλος κουμπαράς που θα γεμίσει, σταδιακά, τον επόμενο χρόνο με χρήματα από τις βιομηχανίες και άλλους κλάδους σε αντιστάθμισμα της ρύπανσης που προκαλούν. Υπολογίζουμε ότι τα κεφάλαια αυτά θα υπερβούν τα 1,6 δισ. ευρώ, ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών των ρύπων και με την κινητοποίηση και ιδιωτικών πόρων. Τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτό για τους κατοίκους; Ρεύμα χωρίς διακοπές ή αυξομειώσεις της τάσης, φθηνό και καθαρό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τον άνεμο, τον ήλιο και τη θάλασσα και μακριά από το ρυπογόνο και ακριβό πετρέλαιο. Τα φωτοβολταϊκά, τα αιολικά και τα υδροηλεκτρικά που θα δημιουργηθούν -ανάλογα με τη φέρουσα ικανότητα κάθε νησιού- και θα χρηματοδοτηθούν από αυτό το Ταμείο δεν θα δίνουν μόνο ρεύμα στα σπίτια, στα ξενοδοχεία, τα μαγαζιά και τα δημόσια κτίρια, αλλά θα τροφοδοτούν και κτήματα -ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικροκαλλιέργειες- αλλά και τοπικά φράγματα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Σε κάποια λιμάνια, επίσης, θα δημιουργηθούν σταθμοί φόρτισης των πλοίων, καθώς η επόμενη ημέρα της ακτοπλοΐας θα είναι ηλεκτροκίνητη. Ένα δίκτυο επιπλέον 1.000 φορτιστών θα απλωθεί για να ενισχύσει τα ηλεκτρικά οχήματα. Σχεδόν τα 2/3 των συνολικών πόρων του νέου Ταμείου θα κατευθυνθούν στις διασυνδέσεις των νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας. Ταυτόχρονα, ωφελημένοι θα είναι όλοι οι Έλληνες, καθώς από τους λογαριασμούς τους θα εκλείψουν τα τέλη που αφορούν την ηλεκτροδότηση των νησιών. Αλλά και η χώρα συνολικά, αφού το μειωμένο κόστος παραγωγής των προϊόντων θα φέρει και υποχώρηση των τιμών τους. Η απανθρακοποίηση των νησιών θα αποτελέσει, λοιπόν, το «κλειδί» για την ανάπτυξή τους, παρέχοντας φθηνότερο ρεύμα, ενισχύοντας τον τουρισμό και προστατεύοντας, παράλληλα, το περιβάλλον και την ατμόσφαιρά.

Έχουμε νεότερα για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 που υλοποιείται στη Δυτική Ελλάδα και στις περιοχές όπου λειτουργούσαν λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση έξι επενδυτικών σχεδίων από μεγάλες επιχειρήσεις και 676 επενδυτικών σχεδίων από υφιστάμενες ή νέες, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός για αυτές τις τελευταίες είναι περίπου 57,7 εκ. ευρώ, από τα οποία περίπου 40,2 εκ. ευρώ θα είναι η επιχορήγηση που θα δοθεί από το Πρόγραμμα. Θα δημιουργηθούν συνολικά 1.685 θέσεις εργασίας, ενώ με την ένταξη επιπλέον επενδυτικών σχεδίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν επιπροσθέτως άλλες 2.300 νέες θέσεις εργασίας.

Και από τη μία άκρη της Ελλάδα στην άλλη. Είμαστε υπερήφανοι που η ακριτική μας Τήλος κέρδισε το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο «Just Go Zero» ως πρότυπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Οι υποψηφιότητες ήταν 420 και το ελληνικό νησί πέρασε στην τελική τριάδα μαζί με την Αυστρία και η Ολλανδία. Όμως, το πρωτοποριακό πρόγραμμα της Τήλου στη διαχείριση αποβλήτων όχι μόνο την ανέδειξε πρώτη στην κατηγορία της, αλλά της χάρισε και το βραβείο του νικητή όλων των νικητών, το «Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής», με την εκπρόσωπο της Κομισιόν να εκθειάζει το επίτευγμα της μικρής Τήλου.

Από τα περιβαλλοντικά περνάω στο πολύ σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή, το οποίο παρέχει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών και οδοντιάτρων σε υγειονομικές δομές στις λεγόμενες άγονες και προβληματικές περιοχές. Αυξάνουμε σημαντικά τα οικονομικά κίνητρα, παρέχοντας παράλληλα και θεσμικά κίνητρα. Ποια είναι αυτά; Η μετάθεση τους μετά από 3 χρόνια υπηρέτησης σε αυτές τις περιοχές, αντί για 5 που ήταν μέχρι σήμερα, ο ευνοϊκότερος υπολογισμός της υπηρεσίας τους για ταχύτερη ανέλιξη στον επόμενο βαθμό, η αύξηση των επιπλέον ημερών εκπαιδευτικής άδειας για την επιστημονική τους εξέλιξη και η δυνατότητα συνυπηρέτησης των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων που είναι σύζυγοι ή σύντροφοι με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Ήδη πάντως, με τα οικονομικά κίνητρα που είχαμε θεσπίσει το καλοκαίρι, πετύχαμε να καλύψουμε τις 201 από τις 293 κενές θέσεις που υπήρχαν. Προχωράμε αμέσως σε επαναπροκήρυξη των υπόλοιπων 92 κενών οργανικών θέσεων και πιστεύουμε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025 θα τις καλύψουμε. Όπως σωστά λέει ο Υπουργός Υγείας, «όσο κάποιοι βλέπουν διαρκώς προβλήματα, εμείς βρίσκουμε λύσεις».

Επόμενο θέμα της σημερινής ανασκόπησης, το πρόγραμμα «Gigabit Voucher» συνολικού προϋπολογισμού 80 εκ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τουλάχιστον 379 χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 250 Mbps. Στους δικαιούχους παρέχεται κουπόνι αξίας 200 ευρώ, που καλύπτει μέρος του κόστους της αρχικής σύνδεσης και της συνδρομής για 24 μήνες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφόρμα https://gigabit-voucher.gov.gr/go-beyond/. Οι δικαιούχοι δεν υπόκεινται σε εισοδηματικά κριτήρια, αλλά θα πρέπει να μην διαθέτουν ήδη σύνδεση με ταχύτητα μεγαλύτερη από 100 Mbps και ταυτόχρονα να διαμένουν ή να δραστηριοποιούνται στις περιοχές που καλύπτει το πρόγραμμα. Παρά την υστέρηση της Ελλάδας στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, η χώρα μας σημειώνει σημαντική πρόοδο. Από μηδενική διαθεσιμότητα δικτύων οπτικών ινών το 2019, σήμερα έχουμε φτάσει σε κάλυψη 50%, με στόχο το 60% έως το 2025. Οι επενδύσεις των ιδιωτικών εταιρειών παρόχων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ την επόμενη διετία, με στόχο να δημιουργηθούν πάνω από 6 εκατομμύρια νέες γραμμές, ανεβάζοντας την κάλυψη στο 80% έως το 2028, πολύ κοντά δηλαδή στην επίτευξη του στόχου που θέτει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ψηφιακή Δεκαετία 2030» για καθολική διαθεσιμότητα δικτύων υπερυψηλής ταχύτητας.

Δύο ακόμη «ψηφιακές» ειδήσεις. Ξεκινώ από την πιο χρηστική. Η σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης μέσω του gov.gr γίνεται ακόμα πιο εύκολη, καθώς πλέον θα μπορούμε να υπαγορεύουμε στον προσωπικό βοηθό AI το κείμενο που θέλουμε και με ένα κλικάρισμα να την έχουμε έτοιμη συμπληρωμένη στην οθόνη μας. Είδηση δεύτερη, υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τον Άξονα 3 του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», την ανάπτυξη δηλαδή ενός Κυβερνητικού Κόμβου για την επεξεργασία και διάθεση δορυφορικών δεδομένων. Μπορεί να αναρωτιέστε σε τι θα μας χρησιμεύσει αυτό. Εν συντομία, μέσω αυτού του συστήματος θα παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα σε πέντε διαφορετικούς τομείς: της γεωργίας, των δασών, των υδάτων, της γης και της ασφάλειας. Όπως έχω αναφέρει ξανά, η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει από ελληνικές εταιρίες που σημαίνει θέσεις εργασίας με προοπτικές ανέλιξης.

Μέσα στη βδομάδα ήταν η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης, μια μάστιγα με πολλές αιτίες που κρύβεται συχνά πίσω από τις κλειστές πόρτες σπιτιών, φαινομενικά υπεράνω υποψίας. Η παιδική κακοποίηση αλλάζει διαρκώς προσωπεία, εκμεταλλευόμενη συχνά την ανωνυμία που παρέχει η τεχνολογία. Δεν μπορούμε -δυστυχώς- να εξαλείψουμε πλήρως το φαινόμενο, αλλά καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να το περιορίσουμε. Κάνω έναν σύντομο απολογισμό των πρωτοβουλιών μας. Καταρχάς προχωρήσαμε σε έναν σαφή ορισμό της παιδικής κακοποίησης διασφαλίζοντας ότι το πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου είναι ξεκάθαρο και αποτελεσματικό, ενισχύσαμε την αποϊδρυματοποίηση, καθιερώσαμε το «Λευκό Ποινικό Μητρώο» ως προϋπόθεση για εργασία με παιδιά, στηρίξαμε ειδικές δομές για κακοποιημένα παιδιά και θέσαμε σε λειτουργία τη δωρεάν γραμμή 1107 και το νέο Safe Youth app. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για να προστατεύουμε τα παιδιά μας από κάθε μορφής κακοποίηση.

Τελευταίο θέμα για σήμερα: Ξεκίνησε η εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων , διαδικασία που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας ώστε να υπάρχει πραγματική αποτύπωση του εκλογικού σώματος και επομένως ακριβής προσδιορισμός της συμμετοχής και αποχής των εκλογέων σε κάθε εκλογική διαδικασία. Η εκκαθάριση των καταλόγων, που καθίσταται πλέον ευκολότερη λόγω της ψηφιοποίησης και της διαλειτουργικότητας των δημόσιων μητρώων, θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του κράτους. Και για να προλάβω του καχύποπτους, όχι δεν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, που σημαίνει έχουμε δυόμισι χρόνια καθαρού πολιτικού χρόνου για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας.

Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Τα λέμε την επομένη Κυριακή, όπου θα έχω να σας μεταφέρω και τις εντυπώσεις μου από το νέο Μετρό της Θεσσαλονίκης. Καλή Κυριακή!»

